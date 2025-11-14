Кино-Театр.Ру
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей

14 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
14 ноября 2025
14 ноября в онлайн-кинотеатре KION выходит второй сезон сериала «Пингвины моей мамы» о том, как живёт и ищет себя подросток из многодетной семьи. Объединившись с благотворительным фондом «Второе дыхание», KION запустил акцию по сбору вещей, чтобы поддержать многодетные семьи, которым не хватает одежды.

С 13 ноября по 1 декабря каждый желающий может положить вещи в отличном состоянии, подходящие подросткам, в специальные контейнеры. Они находятся в трёх локациях Москвы — на Даниловском рынке, Ленинском рынке и в бизнес-квартале «Арма». Также на сайте фонда появились истории подростков, которые, как и герои сериала, растут в многодетных семьях.

Эксклюзивная премьера второго сезона сериала «Пингвины моей мамы» состоится 14 ноября в онлайн-кинотеатре KION.

«Пингвины моей мамы-2»
№ 1
Angelika77   14.11.2025 - 20:44
Вообще идея хорошая, но боюсь 3 контейнеров маловато будет - даже не окупятся эти самые металлические ящики. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
