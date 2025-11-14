Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей

14 ноября в онлайн-кинотеатре KION
выходит второй сезон сериала «Пингвины моей мамы»
о том, как живёт и ищет себя подросток из многодетной семьи. Объединившись с благотворительным фондом «Второе дыхание», KION запустил акцию по сбору вещей, чтобы поддержать многодетные семьи, которым не хватает одежды.
С 13 ноября по 1 декабря каждый желающий может положить вещи в отличном состоянии, подходящие подросткам, в специальные контейнеры. Они находятся в трёх локациях Москвы — на Даниловском рынке, Ленинском рынке и в бизнес-квартале «Арма». Также на сайте фонда появились
истории подростков, которые, как и герои сериала, растут в многодетных семьях.
Эксклюзивная премьера второго сезона сериала «Пингвины моей мамы» состоится 14 ноября в онлайн-кинотеатре KION.
«Пингвины моей мамы-2»
