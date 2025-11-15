«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии

Вечером 12 октября 2013 года Андрей Кончаловский
и Юлия Высоцкая
попали в ДТП на юге Франции. Произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем, в результате которого серьёзно пострадала их 14-летняя дочь Мария. После аварии она впала в кому, и с тех пор о ней практически ничего не известно. В новом интервью Лауре Джугелии
Высоцкая впервые заговорила о состоянии дочери.
«Мы попали в аварию. Маруся была не пристёгнута на заднем сидении и пострадала сильно, тяжело. Мы боремся. У нас идёт жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца. У меня прекрасная помощь. Есть медперсонал, который помогает очень серьёзно в поддержании, в реабилитации, во всех делах. Прекрасные врачи наши. Мы всё время пробуем что-то новое. Но это нелегко»
, — рассказала Юлия.
Актриса объяснила, что прервала молчание и решила впервые заговорить о состоянии дочери публично, чтобы поддержать семьи, которые тоже столкнулись с подобной трагедией: «Просто когда у тебя такая внутренняя боль, я не считаю, что нужно всё в публичном поле проживать и обсуждать. Я считаю, есть вещи, которые не стоит туда выносить. Но какое-то время назад я подумала, что раз мы идём этим путём, мы не одни. Мы не одна семья, которая переживает такие тяжёлые события. Если какая-то мама или папа, чей ребёнок пострадал и ему нужна помощь, они находятся в отчаянии или заканчиваются силы или надежды тают и исчезают… Надо бороться. Надо идти небольшими шагами. Надо идти вперёд»
.
Юлия отметила, что находит силы и поддержку в своей работе и человеческом сочувствии: «Надо работать. Работа для меня — это психологическая помощь, потому что я направляю весь свой раздрай куда-то, где я могу от него хоть ненадолго избавиться. Человеческое сочувствие — это большая помощь и поддержка. Я благодарна всем, кто сопереживает и сочувствует. Когда ты встречаешься глазами с тем, кто понимает, как тяжело, это поддерживает. Даёт ещё дыхания. Надо поддерживать друг друга. Мне очень повезло, у меня есть поддержка»
.
Но даже с поддержкой справляться бывает тяжело: «Конечно, бывают моменты, когда нет ни мира вокруг, ни света, ни радости, да вообще ничего нет. Ничего и никого. Есть только эта боль, которая тебя разрывает на миллиарды кусков, и ты превращаешься в ревущее животное. Не в смысле плачущее, а орущее»
, — поделилась Юлия. Однако она не ищет объяснения случившемуся с её дочерью: «Человек склонен объяснять жизнь с точки зрения религии, философии, психологии, физики… Мы всё хотим понять, но я ничего не понимаю. Никита Сергеевич очень верующий человек, он говорит: «Не спрашивай за что, спрашивай зачем». Я отказываюсь задавать такой вопрос»
.
