Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии

15 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
15 ноября 2025
Вечером 12 октября 2013 года Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая попали в ДТП на юге Франции. Произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем, в результате которого серьёзно пострадала их 14-летняя дочь Мария. После аварии она впала в кому, и с тех пор о ней практически ничего не известно. В новом интервью Лауре Джугелии Высоцкая впервые заговорила о состоянии дочери.

«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии

«Мы попали в аварию. Маруся была не пристёгнута на заднем сидении и пострадала сильно, тяжело. Мы боремся. У нас идёт жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца. У меня прекрасная помощь. Есть медперсонал, который помогает очень серьёзно в поддержании, в реабилитации, во всех делах. Прекрасные врачи наши. Мы всё время пробуем что-то новое. Но это нелегко», — рассказала Юлия.

«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии

Актриса объяснила, что прервала молчание и решила впервые заговорить о состоянии дочери публично, чтобы поддержать семьи, которые тоже столкнулись с подобной трагедией: «Просто когда у тебя такая внутренняя боль, я не считаю, что нужно всё в публичном поле проживать и обсуждать. Я считаю, есть вещи, которые не стоит туда выносить. Но какое-то время назад я подумала, что раз мы идём этим путём, мы не одни. Мы не одна семья, которая переживает такие тяжёлые события. Если какая-то мама или папа, чей ребёнок пострадал и ему нужна помощь, они находятся в отчаянии или заканчиваются силы или надежды тают и исчезают… Надо бороться. Надо идти небольшими шагами. Надо идти вперёд».

«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии

Юлия отметила, что находит силы и поддержку в своей работе и человеческом сочувствии: «Надо работать. Работа для меня — это психологическая помощь, потому что я направляю весь свой раздрай куда-то, где я могу от него хоть ненадолго избавиться. Человеческое сочувствие — это большая помощь и поддержка. Я благодарна всем, кто сопереживает и сочувствует. Когда ты встречаешься глазами с тем, кто понимает, как тяжело, это поддерживает. Даёт ещё дыхания. Надо поддерживать друг друга. Мне очень повезло, у меня есть поддержка».

«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии

Но даже с поддержкой справляться бывает тяжело: «Конечно, бывают моменты, когда нет ни мира вокруг, ни света, ни радости, да вообще ничего нет. Ничего и никого. Есть только эта боль, которая тебя разрывает на миллиарды кусков, и ты превращаешься в ревущее животное. Не в смысле плачущее, а орущее», — поделилась Юлия. Однако она не ищет объяснения случившемуся с её дочерью: «Человек склонен объяснять жизнь с точки зрения религии, философии, психологии, физики… Мы всё хотим понять, но я ничего не понимаю. Никита Сергеевич очень верующий человек, он говорит: «Не спрашивай за что, спрашивай зачем». Я отказываюсь задавать такой вопрос».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   15.11.2025 - 04:46
Юлия такая сильная — делится самым сокровенным, чтобы помочь другим. Понимаю ее нежелание выносить личную боль на публику, но ее слова реально могут стать опорой для тех, кто в отчаянии. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Ему не нужны дурман и клубы»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне от Андрея Кончаловского
«Я не профессиональный повар»: Юлия Высоцкая о любительском подходе в кулинарии
«Никогда не вела себя как роскошная баба»: Юлия Высоцкая о браке с Андреем Кончаловским
Поиск по меткам
дети
персоны
Юлия ВысоцкаяЛаура ДжугелияАндрей КончаловскийНикита Михалков

фотографии >>
«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии фотографии
«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии фотографии
«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии фотографии
«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Ярилов
14 ноября ушёл из жизни театральный режиссёр Александр Ярилов.
Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Алескер Гаджи Алекперов
Валериан Виноградов
Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Шейлин Вудли
Боб Гантон
Збигнев Добжиньский
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Сэм Уотерстон
Паулина Хапко
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram