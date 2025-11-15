Кино-Театр.Ру
«Мы сильно не прятались, но и не афишировали»: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский удочерили девочку

15 ноября
2025 год

15 ноября 2025
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая удочерили девочку. Об этом актриса рассказала в новом интервью Лауре Джугелии.

«Я всегда хотела пять детей. Так появилась Маруся, потом Петя. А потом… Мы хотели, но не сложилось. Мы часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо. Соня. Соне четыре года. Ей было девять дней, когда она у нас появилась», — поделилась Юлия. Семья решила уберечь жизнь дочери от внимания посторонних, поэтому все эти годы не рассказывала о появлении малышки. Однако прятать ребёнка они не намерены: «Мы сильно не прятались, но и не афишировали. Я не хочу прятать ребёнка. Но сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольной, не знаешь, на что нарвёшься. Ребёнка хочется оградить».

фото: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский с сыном Петром

Актриса рассказала, что сильно изменилась после появления третьего ребёнка: «Я спокойнее, рассудительнее. Дети отражают нервную систему мамы. Я меньше пытаюсь сделать что-то из ребёнка, а больше смотрю, какая она, и удивляюсь. Я очарованная хожу».

В 1999 году Юлия родила дочь Марию, а спустя четыре года на свет появился сын Пётр. В 2013 году в семье произошла трагедия — они попали в аварию, после которой Мария впала в кому. С тех пор пара не показывает её фотографии и крайне редко делится подробностями о её здоровье. В новом интервью актриса также впервые рассказала о состоянии дочери.
