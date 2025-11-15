Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это разрушило мою жизнь»: Пэрис Джексон рассказала, что у неё образовалась дыра в носу из-за наркотиков

15 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
15 ноября 2025
27-летняя Пэрис Джексон, дочь покойного Майкла Джексона, рассказала в социальных сетях о последствиях наркозависимости. Певица опубликовала в TikTok видео, в котором фонариком посветила носовую перегородку — там у неё виднеется небольшая дырка: «Да, это именно то, о чём вы подумали. Не употребляйте наркотики, дети. Каждый проходит свой путь, и я не собираюсь никого поучать, но не советую этого делать — наркотики разрушили мою жизнь», — заявила она.

«Это разрушило мою жизнь»: Пэрис Джексон рассказала, что у неё образовалась дыра в носу из-за наркотиков

По словам Джексон, она живёт с этой проблемой уже больше семи лет, но пластическую операцию делать не собирается, так как опасается рецидива из-за приёма обезболивающих препаратов: «Я почти шесть лет трезвая, а после такой ужасной операции приходится принимать таблетки, и я не хочу с этим связываться. Но я живу с этим примерно с 20 лет, и это просто кошмар».

«Это разрушило мою жизнь»: Пэрис Джексон рассказала, что у неё образовалась дыра в носу из-за наркотиков

Пэрис часто делится в соцсетях историями про алкоголизм и наркозависимость, с которыми боролась с подросткового возраста. А в январе 2020 года она приняла решение, навсегда изменившее свою жизнь. Джексон обратилась за помощью и встала на путь полной трезвости.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Майкл ДжексонПэрис Джексон

фотографии >>
«Это разрушило мою жизнь»: Пэрис Джексон рассказала, что у неё образовалась дыра в носу из-за наркотиков фотографии
«Это разрушило мою жизнь»: Пэрис Джексон рассказала, что у неё образовалась дыра в носу из-за наркотиков фотографии
Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Ярилов
14 ноября ушёл из жизни театральный режиссёр Александр Ярилов.
Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Алескер Гаджи Алекперов
Валериан Виноградов
Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Шейлин Вудли
Боб Гантон
Збигнев Добжиньский
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Сэм Уотерстон
Паулина Хапко
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен