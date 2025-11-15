«Это разрушило мою жизнь»: Пэрис Джексон рассказала, что у неё образовалась дыра в носу из-за наркотиков

27-летняя Пэрис Джексон
, дочь покойного Майкла Джексона
, рассказала в социальных сетях о последствиях наркозависимости. Певица опубликовала в TikTok видео, в котором фонариком посветила носовую перегородку — там у неё виднеется небольшая дырка: «Да, это именно то, о чём вы подумали. Не употребляйте наркотики, дети. Каждый проходит свой путь, и я не собираюсь никого поучать, но не советую этого делать — наркотики разрушили мою жизнь»
, — заявила она.
По словам Джексон, она живёт с этой проблемой уже больше семи лет, но пластическую операцию делать не собирается, так как опасается рецидива из-за приёма обезболивающих препаратов: «Я почти шесть лет трезвая, а после такой ужасной операции приходится принимать таблетки, и я не хочу с этим связываться. Но я живу с этим примерно с 20 лет, и это просто кошмар»
.
Пэрис часто делится в соцсетях историями
про алкоголизм и наркозависимость, с которыми боролась с подросткового возраста. А в январе 2020 года она приняла решение, навсегда изменившее свою жизнь. Джексон обратилась за помощью и встала на путь полной трезвости.
