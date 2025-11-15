Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы

15 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
15 ноября 2025
В конце октября дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, 29-летняя Стелла, вышла замуж за своего друга детства Алекса Грушински. Пара сыграла свадьбу в Испании в старинном аббатстве Retuerta Le Domaine в Вальядолиде. И вот спустя месяц они поделилась фотографиями с торжества. Среди гостей были звёздные родители, дети Мелани Гриффит от предыдущих браков — Дакота Джонсон и Александр Бауэр, а также около 200 друзей пары. «Стелла и Алекс поженились! Это было самое радостное, полное любви, милое и великолепное событие! 18 октября 2025 года. Они соединились!» — поздравила Мелани дочь в соцсетях.

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Антонио Бандерас с дочерью Стеллой

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Алекс Грушински и Стелла Бандерас с родителями

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Мелани Гриффит

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Дакота Джонсон с подружками невесты

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Дакота Джонсон и Стелла Бандерас

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Стелла Бандерас и Алекс Грушински

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Стелла Бандерас

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Джесси Джонсон, Стелла Бандерас и Александр Бауэр

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Стелла Бандерас

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Алекс Грушински и Стелла Бандерас

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Алекс Грушински и Стелла Бандерас

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы
фото: Стелла Бандерас и Мелани Гриффит

Стелла родилась в браке Антонио Бандераса и Мелани Гриффит в 1996 году, но в 2015 году родители развелись, оставшись друзьями. Ранее Гриффит дважды была замужем за Доном Джонсоном, от которого родила дочь Дакоту в 1989 году. В перерыве между браками с Доном, в 1981 году, Мелани вышла замуж за актёра Стивена Бауэра, от которого родила сына Александра. Они развелись спустя восемь лет брака.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
Поиск по меткам
любовь
персоны
Антонио БандерасСтивен БауэрМелани ГриффитДакота ДжонсонДон Джонсон

фотографии >>
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы фотографии
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы фотографии
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы фотографии
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Ярилов
14 ноября ушёл из жизни театральный режиссёр Александр Ярилов.
Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Алескер Гаджи Алекперов
Валериан Виноградов
Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Шейлин Вудли
Боб Гантон
Збигнев Добжиньский
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Сэм Уотерстон
Паулина Хапко
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен