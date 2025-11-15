Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы

В конце октября дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, 29-летняя Стелла, вышла замуж за своего друга детства Алекса Грушински. Пара сыграла свадьбу в Испании в старинном аббатстве Retuerta Le Domaine в Вальядолиде. И вот спустя месяц они поделилась фотографиями с торжества. Среди гостей были звёздные родители, дети Мелани Гриффит от предыдущих браков — Дакота Джонсон и Александр Бауэр, а также около 200 друзей пары. «Стелла и Алекс поженились! Это было самое радостное, полное любви, милое и великолепное событие! 18 октября 2025 года. Они соединились!» — поздравила Мелани дочь в соцсетях.
Стелла родилась в браке Антонио Бандераса и Мелани Гриффит в 1996 году, но в 2015 году родители развелись, оставшись друзьями. Ранее Гриффит дважды была замужем за Доном Джонсоном, от которого родила дочь Дакоту в 1989 году. В перерыве между браками с Доном, в 1981 году, Мелани вышла замуж за актёра Стивена Бауэра, от которого родила сына Александра. Они развелись спустя восемь лет брака.
