«Партнёры не захотели иметь отношение к негативу»: Юлия Высоцкая о последствиях травли из-за неудачных выпусков «Едим дома»

Юлия Высоцкая
стала героиней шоу Лауры Джугелии
и рассказала в интервью
о последствиях травли из-за неудачных выпусков программы «Едим дома»
. За двадцать лет Юлия смогла вырастить из развлекательного утреннего шоу бизнес, поэтому потери стали прежде всего финансовыми.
«С точки зрения бизнеса мы ощутили. Партнёры, люди, которые рассматривали нас как партнёров, не захотели иметь отношение к негативу, который возник из-за этого. Репутационные риски у нас были, да. Довольно уважаемый новостной телеграм-канал написал, что Высоцкая из-за этого хейта по поводу сырников продала весь свой бизнес и решила покинуть страну. Ну это просто ложь, а защитить свою репутацию у нас очень сложно. Ну, мы подали какой-то иск, но это всё не серьёзно. По сравнению с теми потерями, которые мы ощутили»
, — поделилась телеведущая.
Юлия рассказала, что они снимали программу без дублей, поэтому в итоговый монтаж попадали и неудачные моменты: «Меня долго берегла моя команда, я об этом не знала. Во-первых, если бы там были дубли, конечно, мы бы выбрали лучший. Без дублей мы работали. Это определённая детская честность: снимаем, как есть. Я не знаю, кто это вообще начал, откуда это пошло. Любопытно, кто же сидел, пересматривал столько лет. Мы не смогли выяснить, откуда вообще растут ноги у всей этой истории. Неправильно выставила температуру, провели больше времени, чем нужно было. Какая-то там действительно была совершена ошибка. Я не помню, почему мы не пересняли. У меня нет ответа на этот вопрос»
.
Эмоционально Юлию эта ситуация никак не затронула: «Никакой травмы, раны у меня нет. Я психически от этого не пострадала. Собаки лают, караван идёт. Я очень надеюсь, что мы будем как можно дольше продолжать работать в программе "Едим дома", потому что мы действительно это любим»
.
Также Высоцкая прокомментировала появившуюся в этом году информацию о том, что она заработала около 140 миллиардов рублей благодаря своему аптечному бизнесу: «Где они? Это не правда. У нас любят считать чужие деньги, это прямо своеобразный национальный спорт. И обязательно почему-то порицать. Начнём с цифры: одно дело прибыль, а другое — то, что называется приход. Эти деньги — это общая сумма, и она не является прибылью, а оборот. Какое-то время назад я стала одним из акционеров сети аптек "Планета здоровья", потому что являюсь их амбассадором. Мне интересно, как эта сеть из ниши аптек переходит в нишу «лайфстайл». А ещё мне очень интересен дом, делать жизнь в нём радостной, тёплой, вкусной, хорошей. У нас в этом плане отличная синергия. Но я бы очень хотела, чтобы эти 140 миллиардов были правдой»
.
