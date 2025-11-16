Кино-Театр.Ру
Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии

16 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
16 ноября 2025
За последний месяц сразу несколько знаменитых женщин разоткровенничались на тему тягот материнства. Кира Найтли рассказала об изматывающем хроническом недосыпе в первые пять лет материнства. Риз Уизерспун призналась, что ей было сложно справляться с перепадами настроения после рождения первого ребёнка. А ставшая недавно многодетной матерью Регина Тодоренко буквально взвыла в своём телеграм-канале, признавшись, что ей тяжело справляться одной с тремя сыновьями.

Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми

Мать четверых сыновей Мария Кожевникова ещё несколько лет назад честно рассказала о затяжной послеродовой депрессии, которая незаметно перешла в фоновую. А недавно Мария призналась, что беременность и роды серьёзно подорвали её здоровье.

Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
фото: Мария Кожевникова с семьёй

Дженнифер Лоуренс, сыгравшая в фильме «Умри, моя любовь» женщину с послеродовой депрессией, не осталась в стороне от этой важной темы. Актриса поделилась собственными проблемами, которые возникли у неё после рождения второго ребёнка.

Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
фото: Даша Мельникова с мужем и детьми

Буквально несколько лет назад о сложностях материнства говорить было не принято, и голоса знаменитостей звучали робко. И всё же звучали. О послеродовой депрессии рассказывала, например, Дарья Мельникова. Актриса призналась, что рождение первого ребёнка вызвало у неё растерянность и страх: «Я испытывала непрекращающийся ужас. В первый год жизни [первенца] я просто выпала в осадок. Мне 23, я стою у окна, вижу, как с парковки уезжает человек на машине на работу, и рыдаю. Потому что я не могу этого сделать. Я не могу взять ключи от машины, сесть в неё и поехать. Для меня это была какая-то недостижимая мечта. Я понимала, что я прикована наручниками к малышу, которого я боюсь. Мне больно, тяжело. Грудь болит. Изменилось тело. Нет любимой работы теперь. Нет привычной жизни. Там вообще такая странная смесь эмоций. Очень тяжело. Депрессия, гормоны, хрен знает вообще что!»

Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
фото: Надежда Михалкова с детьми

Надежду Михалкову, по её словам, посещали страшные мысли: «Я думала, что лопну от гормонов и всего остального. Когда была в Москве, я везла коляску вокруг прудов и подумала: «А что, если её туда отпустить?» Причём я этого не хотела, это была просто мысль за долю секунды». Актриса испугалась: «Я подумала: «Блин, это же ненормальные мысли». Я позвонила Ане и сказала, что со мной что-то не то. Она мне ответила, что это депрессия, это случается. И добавила, что я не обязана любить ребёнка, пока он мне ещё не улыбается, всё время что-то хочет, поменял твою жизнь, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет».

Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
фото: Агата Муцениеце с детьми

В похожем состоянии находилась и Агата Муцениеце. Своими размышлениями о состоянии женщины после родов она поделилась в одном из выпусков шоу Светланы Бондарчук: «Если ты иногда испытываешь слабость, злость, усталость, нелюбовь к тому, что ты сейчас мать — это абсолютно нормальное состояние. Особенно, если ты впервые стала матерью. Я помню, насколько это тяжело понять, что ты привязан к ребёнку, ты больше не принадлежишь себе, у тебя нет времени, тебе некогда помыть голову. А все ещё выкладывают в соцсетях эту идеальную жизнь матерей, в которую ты не попадаешь, потому что ты ничего не успеваешь. А они всё успевают, потому что они такие идеальные, дети у них идеальные, всё у них хорошо. А это неправда. Все устают, все плачут. Каждой кажется, что она не так сильно любит своего ребёнка, как все остальные, и поэтому она хреновая мать. И в этом нет ничего плохого. Это абсолютно нормально. Я бы всем матерям сказала — вы уже шикарные матери, а остальное получится. С ошибками. Не так, как написано в интернете. Мы все люди».

Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
фото: Анастасия Уколова с сыном

Не обошли сложности материнства и Анастасию Уколову. Актриса была, по её словам, шокирована материнством. «До рождения сына я дома проводила максимум 1-2 дня, если не болела. А когда родился Гоша, я поняла, что я уже месяц никуда не выхожу. Это было трудно. Я впала в ужасную послеродовую депрессию. И самое сложное для меня было в материнстве — не выходить из дома, не работать и не коммуницировать. Было ощущение, что я потеряла себя, что я не знаю, как играть в кино, общаться с людьми. Бутылки, памперсы, "поел или не поел", "а что у него болит" — ты настолько можешь в это всё погрузиться, что есть шанс оттуда не вылезти».

Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
фото: Хейден Панеттьер с дочерью Кайей

Послеродовая депрессия, а на её фоне злоупотребление алкоголем и запрещёнными веществами привели актрису Хейден Панеттьер к личной драме. О том, что у Хейден затяжная депрессия, стало известно только после скандала: её бывший муж, боксёр Владимир Кличко, забрал их общую дочь Кайю Евдокию к себе в Киев. Сейчас звезда сериалов «Нэшвилл» и «Герои» благодаря лечению стабильна и общается с дочерью так часто, как это возможно.
что почитать?

