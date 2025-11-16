Кино-Театр.Ру
«Соглашаюсь сфотографироваться, чтобы не снимали из-под стола»: Олег Меньшиков о популярности и принципах

16 ноября
2025 год

16 ноября 2025
8 ноября Олегу Меньшикову исполнилось 65 лет. В интервью журналу «Hello!» актёр рассказал, что позволяет ему так хорошо выглядеть: «Я всегда любил футбол, много лет сам играл, сейчас продолжаю болеть за любимую команду. А вообще тут сразу вспоминается великая Майя Плисецкая и её знаменитый ответ на вопрос о том, как ей удаётся держать себя в такой прекрасной форме: «Не жрать! Более действенного способа ещё не придумали». Олег Евгеньевич считает, что помимо движения важен и образ жизни: «Просто надо находить время на какие-то приятные паузы. И вообще надо заниматься любимым делом».

«Соглашаюсь сфотографироваться, чтобы не снимали из-под стола»: Олег Меньшиков о популярности и принципах
фото: Олег Меньшиков

Актёр рассказал, чем занимает свободное время : «Мы с женой очень любим ходить в кино. Для нас это именно процесс. Я вообще не понимаю, как можно кино смотреть с айфона, кроме, разве что, сериалов». Как профессор кафедры актёрского мастерства в ГИТИСЕ Олег Евгеньевич суров, но справедлив: «Своим студентам могу запретить сниматься, особенно на первом курсе. Но я считаю, что запрещать артистам работать — неправильно, потому что это их жизнь. Если есть возможность, я, безусловно, отпускаю их играть в кино».

«Соглашаюсь сфотографироваться, чтобы не снимали из-под стола»: Олег Меньшиков о популярности и принципах
фото: Олег Меньшиков


В работе Олег Меньшиков не разделяет личное и профессиональное: «Даже если человек профессионал, художественно может привнести очень много театру или спектаклю, но у меня есть вопросы к его человеческим качествам, его в театре не будет. А что касается предательств, то в этом деле всегда два человека виноваты».

«Соглашаюсь сфотографироваться, чтобы не снимали из-под стола»: Олег Меньшиков о популярности и принципах
фото: Олег Меньшиков

К известности актёр относится спокойно, разрешает сделать с ним селфи: «Если подходят, фотографируюсь. Я помню, когда всё начиналось, отказывался. Потом увидел себя пару раз с такой рожей — и понял, что лучше соглашусь, чем потом меня из-под стола будут фотографировать».
персоны
Олег Меньшиков

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram