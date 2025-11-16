Кино-Театр.Ру
«Я выиграла джекпот»: Юлия Высоцкая о знакомстве, браке и венчании с Андреем Кончаловским

16 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
16 ноября 2025
52-летняя Юлия Высоцкая дала интервью Лауре Джугелии, в котором рассказала о знакомстве и жизни с мужем, режиссёром Андреем Кончаловским. Они встретились на фестивале «Кинотавр» в 1996 году, когда актрисе было всего 23 года, а через два года поженились.

О знакомстве

Это было на "Кинотавре", уже пятый или шестой день. Представляете: артистка из Минска, только первый год в театре, а вокруг вот эти звездищи. И ты ходишь — как на другой планете, сюр полный. Тогда мне казалось, что это судьба. На "Кинотавре" было три фильма с моим участием. То есть я не просто ходила по фестивалю и смотрела по сторонам. И тут открывается лифт, и в лифте стоит Андрей Сергеевич. И это солнце. Он сиял. Я не знаю, чем это объяснить, но какая-то особая его харизма, обаяние, или, может быть, то, как он на меня посмотрел, — но от человека шёл свет. Я растерялась. Есть женщины, кто это умеет прекрасно, — они кадрят. Взгляд, поворот плеча, улыбка, поздороваться мягко. Я много раз видела, как эти женщины пытаются эти чары на Андрея Сергеевича направить. А я просто остолбенела. И совсем отвернуться неудобно, и очень хочется на него посмотреть, но тоже неудобно. И я так как бы сняла очки, чтобы краем глаза на него глянуть. Потом, конечно, это было чудо, что мы вышли на одном этаже, где у нас комнаты были. Я жила с соседкой, девочкой как раз из оргкомитета. А у него там, естественно, был большой президентский сюит. Через полторы минуты телефон зазвонил. Ну и всё, собственно.

О браке

У меня была установка: я очень хотела быть артисткой и не собиралась замуж. Я уже была из того поколения, когда успех женщины не в том, что она удачно вышла замуж и у неё нормальное материальное положение: машина, шуба, дача — весь набор. Мне очень хотелось состояться в профессии. И, мне кажется, его во мне это заинтересовало, что у меня есть свой мир, оторванный от его жизни. Я встретила учителя. Он помог мне себя узнать, стать лучше. Сказал, что надо выучить английский — всё, через пять месяцев я поступила в лондонскую академию музыки и драматического искусства. Сказал, что нужно заниматься французским, чтобы сделать паспорт — всё, пошла сдала у консула экзамен. Ему интересно учить, а мне интересно учиться. Я хочу всё — мир познать, узнать, присвоить.

Об отношениях с семьёй Михалковых-Кончаловских

Прекрасные отношения у меня были с Сергеем Владимировичем, замечательные отношения с его женой Юлей. Я обожаю Никиту Сергеевича. Всю семью Михалковых очень люблю. Хорошие отношения. Я не могу сказать, что мы очень часто общаемся, но мы общаемся глубоко. В знаковые моменты, на Новый год, мы обязательно к ним идём. Там меньше традиций и больше глубины.

О поездке в ЗАГС

Мы приехали на одну ночь в Майами, чтобы сесть на следующее утро в самолёт и лететь на Ямайку. Тогда только появлялись эти бутик-отели в Майами, и там были очень красивые халаты. Мы сели в самолёт, над чем-то смеялись, и я ему говорю: "Надо было спереть халат". И он сказал: "Выходи за меня замуж, я воровок люблю". Я разговаривать до конца полёта уже не могла. А потом он без предупреждения меня растолкал: "Вставай, надо ехать". Куда ехать? Я не поняла, что мы в ЗАГСе, я в джинсах. Но потом веселились, поехали, купили шампанского. Он позвонил папе, приехал Сергей Владимирович с Юлей. У нас был суп харчо и бутылка Dom Pérignon.

О поворотах судьбы

У меня была сплошная сказка. Моя жизнь дала такой финт: я из Минска, встретила Кончаловского, попала в Лондон, поступила в театральную академию, в которой работал Питер Брук. Я воспринимала это всё ежедневно как чудо, счастье. То есть белое платье — простите, никого не хочу обидеть — в тот момент мне казалось, это самое банальное, что может быть. Я и так выиграла джекпот: он мой, я в порядке.

О венчании

У нас были события в жизни, после которых мы поняли, что этот ритуал нужен. Пришёл момент. Надо было это сделать.
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен