Легенда джаза: Анастасия Куимова, Михаил Тройник и Марина Ворожищева

16 ноября
2025 год

16 ноября 2025
12 ноября в старейшем московском кинотеатре «Художественный» состоялся специальный показ фильма «Джазист», посвящённого 90-летию выдающегося музыканта, композитора и легенды отечественного джаза Алексея Козлова. Среди гостей показа были замечены Михаил Тройник, Дарья Жовнер, Елена Николаева, Марина Ворожищева, Арам Вардеванян, Юлия Хамитова, Анастасия Куимова, Мария Лисовая и многие другие.

фото: Александр Котт

фото: Анастасия Куимова

фото: Арам Вардеванян с женой

фото: Елена Николаева

фото: Марина Ворожищева

фото: Михаил Тройник

фото: Дарья Жовнер
