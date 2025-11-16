Алика Смехова показала фотографии младшего сына

Младшему сыну Алики Смеховой Макару 15 ноября исполнилось 18 лет, по случаю чего актриса опубликовала в запретграме серию снимков из совместной фотосессии с сыном. Снимки юноши вызвали бурную одобрительную реакцию у подписчиц.
фото: Алика и Макар
фото: Макар Смехов
фото: Алика и Макар
Алика была трижды замужем, но сыновей Артёма и Макара воспитала одна. Имя отца Макара актриса не раскрывает — мальчик родился вне брака от человека, который бросил Алику, узнав о её беременности. «Да, так сложилось, что сыновей я воспитываю одна. Живу и работаю для того, чтобы у них было всё, что нужно. Переживаю только об одном — что не смогла дать им полную семью, что они не видят перед глазами пример достойного мужчины», — призналась актриса в давнем интервью изданию "7 Дней".
