Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алика Смехова показала фотографии младшего сына

16 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
16 ноября 2025
Младшему сыну Алики Смеховой Макару 15 ноября исполнилось 18 лет, по случаю чего актриса опубликовала в запретграме серию снимков из совместной фотосессии с сыном. Снимки юноши вызвали бурную одобрительную реакцию у подписчиц.

Алика Смехова показала фотографии младшего сына
фото: Алика и Макар

Алика Смехова показала фотографии младшего сына
фото: Макар Смехов

Алика Смехова показала фотографии младшего сына
фото: Алика и Макар

Алика была трижды замужем, но сыновей Артёма и Макара воспитала одна. Имя отца Макара актриса не раскрывает — мальчик родился вне брака от человека, который бросил Алику, узнав о её беременности. «Да, так сложилось, что сыновей я воспитываю одна. Живу и работаю для того, чтобы у них было всё, что нужно. Переживаю только об одном — что не смогла дать им полную семью, что они не видят перед глазами пример достойного мужчины», — призналась актриса в давнем интервью изданию "7 Дней".

Алика Смехова показала фотографии младшего сына
фото: Алика с сыновьями Артёмом и Макаром
версия для печати

Самое интересное

телеролик: «Тонкая штучка». ТВ-ролик >>
«Падение». Отрывок
«Спасская»
«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... -2». Отрывок
«Запретная любовь»
«Маросейка, 12». Отрывок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Алика Смехова

фотографии >>
Алика Смехова показала фотографии младшего сына фотографии
Алика Смехова показала фотографии младшего сына фотографии
Алика Смехова показала фотографии младшего сына фотографии
Алика Смехова показала фотографии младшего сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

День рождения >>

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Александр Бобровский
Владимир Дичковский
Ангелина Загребина
Владимир Ильин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Лев Свердлин
Марк Бентон
Мэгги Джилленхол
Марта Плимптон
Рене Сен-Сир
Мажена Трыбала
Донателла Финоккьяро
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?