«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне

Самое интересное

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит показала фотографии со свадьбы

«Я выиграла джекпот»: Юлия Высоцкая о знакомстве, браке и венчании с Андреем Кончаловским

«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии

12 лет назад она впала в кому