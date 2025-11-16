«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне

«Он учится в МАРХИ. Он хорошо рисовал, но сейчас забросил это и не хочет заниматься рисунком. Мне немножко жалко, потому что мне казалось, что у него получалось. Но он настроен на архитектуру и урбанистику. Я надеюсь, что он не разочаруется».
фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с сыном Петром
По характеру Пётр пошёл в отца: «Это такая гремучая смесь. У него мозг устроен… Прости, Андрей Сергеевич, но он вот прям Кончаловский — демагог. Мы когда с подругой моей слушаем его, подруга говорит: "Тебе надо было идти в адвокатуру. Ты задуришь голову всем". Он так всё вывернет. Продаст эскимосам снег. У него как у Андрея Сергеевича — где сядешь, там и слезешь. И в нём есть такая упёртость. Я смотрю на это и думаю: "Ну вот мог от меня что-нибудь другое взять? Ну почему эта упёртость?" Ну он же Пётр — камень».
Себя как мать актрисе характеризовать сложно. «Мне трудно сказать, какая я мама. Андрей Сергеевич говорит, что я слишком на равных. Что не умею я транслировать авторитет. Я мама-дружбан. Нет у меня дистанции. Не могу я что-то навязывать, долго быть строгой. Андрей Сергеевич гораздо более терпеливый. Ему действительно хватает реального времени, чтобы заинтересоваться [делами детей]. Мне всё время нужно куда-то бежать. А у Андрея Сергеевича всегда есть на него время. Всегда. Поэтому у них очень тесная связь».
