Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне

16 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
16 ноября 2025
В большом интервью Лауре Джугелии актриса Юлия Высоцкая впервые подробно рассказала о своём знакомстве с Андреем Кончаловским, детях, и о том, как справляется с последствиями аварии 2013 года, после которой её дочь Маша впала в кому. Актриса также поделилась подробностями своих отношений с 22-летним сыном Петром, который унаследовал талант своих прадеда и прапрадеда, и решил стать архитектором.

«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне

«Он учится в МАРХИ. Он хорошо рисовал, но сейчас забросил это и не хочет заниматься рисунком. Мне немножко жалко, потому что мне казалось, что у него получалось. Но он настроен на архитектуру и урбанистику. Я надеюсь, что он не разочаруется».

«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне
фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с сыном Петром

По характеру Пётр пошёл в отца: «Это такая гремучая смесь. У него мозг устроен… Прости, Андрей Сергеевич, но он вот прям Кончаловский — демагог. Мы когда с подругой моей слушаем его, подруга говорит: "Тебе надо было идти в адвокатуру. Ты задуришь голову всем". Он так всё вывернет. Продаст эскимосам снег. У него как у Андрея Сергеевича — где сядешь, там и слезешь. И в нём есть такая упёртость. Я смотрю на это и думаю: "Ну вот мог от меня что-нибудь другое взять? Ну почему эта упёртость?" Ну он же Пётр — камень».

«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне

Себя как мать актрисе характеризовать сложно. «Мне трудно сказать, какая я мама. Андрей Сергеевич говорит, что я слишком на равных. Что не умею я транслировать авторитет. Я мама-дружбан. Нет у меня дистанции. Не могу я что-то навязывать, долго быть строгой. Андрей Сергеевич гораздо более терпеливый. Ему действительно хватает реального времени, чтобы заинтересоваться [делами детей]. Мне всё время нужно куда-то бежать. А у Андрея Сергеевича всегда есть на него время. Всегда. Поэтому у них очень тесная связь».
версия для печати

Самое интересное

телеролик: «Хроники русской революции». ТВ-ролик >>
«Хроники русской революции». Тизер-трейлер
«Хроники русской революции»
«Дорогие товарищи»
«Огненный мальчик»
«Андрей Рублев. Воспоминания о фильме»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я выиграла джекпот»: Юлия Высоцкая о знакомстве, браке и венчании с Андреем Кончаловским
«Мы сильно не прятались, но и не афишировали»: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский удочерили девочку
«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии
персоны
Юлия ВысоцкаяЛаура ДжугелияАндрей Кончаловский

фотографии >>
«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне фотографии
«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне фотографии
«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне фотографии
«Он вот прям Кончаловский — демагог»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Хачик Бадалян
16 ноября ушёл из жизни актёр Хачик Бадалян.
Пётр Вечерков
15 ноября ушёл из жизни актёр дубляжа Пётр Вечерков.
Гурам Абесадзе
15 ноября ушёл из жизни актёр, педагог Гурам Абесадзе.

День рождения >>

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Александр Бобровский
Владимир Дичковский
Ангелина Загребина
Владимир Ильин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Лев Свердлин
Марк Бентон
Мэгги Джилленхол
Марта Плимптон
Рене Сен-Сир
Мажена Трыбала
Донателла Финоккьяро
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?