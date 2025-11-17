Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье

17 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
17 ноября 2025
Вячеслав Чепурченко, сыгравший жиголо Ремнёва в недавно вышедшем сериале «Константинополь», в жизни совсем не похож на своего героя. Актёр счастливо женат, воспитывает сына и дочь. В интервью изданию Леди Mail Вячеслав рассказал, что годовщину свадьбы они с женой провели скромно: «Мы отметили шестилетие, но без помпы. Для нас каждый день является праздником совместного времяпрепровождения». О секрете счастливых семейных отношений актёр сказал так: «Честно говоря, не знаю, в чём конкретно секрет... Наверное, в умении общаться. С самого начала между нами сложился диалог, и он продолжается до сих пор. Безусловно, бывают размолвки и недопонимания, но мы всегда стараемся решать их с уважением друг к другу».

«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье
фото: Вячеслав Чепурченко с женой

Как папа Вячеслав нетребователен: «У меня нет суперпрограммы по воспитанию. Я просто люблю своих детей и стараюсь проводить с ними максимум времени. Если есть возможность — сразу еду домой». Актёр всегда готов подстраховать супругу в заботе о детях: «Если нужно отвести в садик, довезти на секцию, я беру это на себя. Это позволяет и чаще видеться с детьми, и немного разгрузить жену. Потому что быть мамой — это, наверное, самый сложный и непрерывный труд». Актёр признаёт, что иногда испытывает чувство вины перед семьёй за чрезмерную занятость, но это связано с финансовой стороной жизни: «На данный момент мой заработок напрямую зависит от времени, проведённого на съёмочной площадке: чем больше съёмочных дней, тем выше доход. Безусловно, хотелось бы реже отсутствовать дома».

«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье
фото: Вячеслав Чепурченко

Вячеслав рассказал, что иногда отказывает поклонникам в просьбе сфотографироваться с ним. И это связано с его приоритетами: «Однажды мой ребёнок капризничал, я сам был измотан, пытался его успокоить, и в этот момент ко мне подошли с просьбой сфотографироваться. Мне пришлось отказать. Я понимаю, что для кого-то это возможность сфотографироваться с человеком с экрана, но в тот момент для меня это была трудная ситуация».

«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье
фото: Вячеслав Чепурченко с женой

В редкие выходные актёр предпочитает проводить время с семьёй: вкусно поесть, посмотреть фильм, поиграть с дочерью Ярославой и сыном Тимофеем. «А иногда тянет на активность — тренировку, игру в бадминтон или волейбол. – признался актёр, – Ну и путешествия — это всегда прекрасно. Вообще я не большой любитель пассивного «лежачего» отдыха. Просто лежать, есть и пить становится скучно буквально через день-два».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Константинополь». Трейлер №2 >>
«Константинополь»
«Смешная история». Тизер
«Моими глазами»
«Инкассаторы». ТВ-ролик
«Секс. До и после»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вячеслав Чепурченко: «Я не ожидал, что "Жуки" вызовут такой резонанс»
Поиск по меткам
любовьоткровениесемья
персоны
Вячеслав Чепурченко
фильмы
Константинополь

фотографии >>
«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье фотографии
«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье фотографии
«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье фотографии
«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Хачик Бадалян
16 ноября ушёл из жизни актёр Хачик Бадалян.
Пётр Вечерков
15 ноября ушёл из жизни актёр дубляжа Пётр Вечерков.
Гурам Абесадзе
15 ноября ушёл из жизни актёр, педагог Гурам Абесадзе.

День рождения >>

Дмитрий Брусникин
Артём Волобуев
Людмила Гаврилова
Николай Корноухов
Максим Митяшин
Руслана Писанка
Алексей Родионов (II)
Елена Саар
Виктор Семёнов
Лайош Башти
Карло Вердоне
Дэнни ДеВито
Рэйчел МакАдамс
Софи Марсо
Мартин Скорсезе
Рок Хадсон
все родившиеся 17 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?