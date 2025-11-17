«Каждый день вместе — праздник»: Вячеслав Чепурченко о семье

Вячеслав Чепурченко, сыгравший жиголо Ремнёва в недавно вышедшем сериале «Константинополь», в жизни совсем не похож на своего героя. Актёр счастливо женат, воспитывает сына и дочь. В интервью изданию Леди Mail Вячеслав рассказал, что годовщину свадьбы они с женой провели скромно: «Мы отметили шестилетие, но без помпы. Для нас каждый день является праздником совместного времяпрепровождения». О секрете счастливых семейных отношений актёр сказал так: «Честно говоря, не знаю, в чём конкретно секрет... Наверное, в умении общаться. С самого начала между нами сложился диалог, и он продолжается до сих пор. Безусловно, бывают размолвки и недопонимания, но мы всегда стараемся решать их с уважением друг к другу».
фото: Вячеслав Чепурченко с женой
Как папа Вячеслав нетребователен: «У меня нет суперпрограммы по воспитанию. Я просто люблю своих детей и стараюсь проводить с ними максимум времени. Если есть возможность — сразу еду домой». Актёр всегда готов подстраховать супругу в заботе о детях: «Если нужно отвести в садик, довезти на секцию, я беру это на себя. Это позволяет и чаще видеться с детьми, и немного разгрузить жену. Потому что быть мамой — это, наверное, самый сложный и непрерывный труд». Актёр признаёт, что иногда испытывает чувство вины перед семьёй за чрезмерную занятость, но это связано с финансовой стороной жизни: «На данный момент мой заработок напрямую зависит от времени, проведённого на съёмочной площадке: чем больше съёмочных дней, тем выше доход. Безусловно, хотелось бы реже отсутствовать дома».
фото: Вячеслав Чепурченко
Вячеслав рассказал, что иногда отказывает поклонникам в просьбе сфотографироваться с ним. И это связано с его приоритетами: «Однажды мой ребёнок капризничал, я сам был измотан, пытался его успокоить, и в этот момент ко мне подошли с просьбой сфотографироваться. Мне пришлось отказать. Я понимаю, что для кого-то это возможность сфотографироваться с человеком с экрана, но в тот момент для меня это была трудная ситуация».
фото: Вячеслав Чепурченко с женой
В редкие выходные актёр предпочитает проводить время с семьёй: вкусно поесть, посмотреть фильм, поиграть с дочерью Ярославой и сыном Тимофеем. «А иногда тянет на активность — тренировку, игру в бадминтон или волейбол. – признался актёр, – Ну и путешествия — это всегда прекрасно. Вообще я не большой любитель пассивного «лежачего» отдыха. Просто лежать, есть и пить становится скучно буквально через день-два».
