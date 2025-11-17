Фавориты: Дженнифер Лопес, Сидни Суини и Эмма Стоун

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, собравшая всех фаворитов сезона
которые будут мозолить нам глаза в ближайшие несколько месяцев вплоть до вручения премии "Оскар"
. Среди гостей премии были Леонардо ДиКаприо
, Эмма Стоун
, Гвинет Пэлтроу
, Сидни Суини
, Джейкоб Элорди
, Дженнифер Лопес
, Дакота Джонсон
, Кристен Стюарт
, Дженнифер Лоуренс
, Эмили Блант
, Аня Тейлор-Джой
и многие-многие другие.
фото: Аманда Сейфред
фото: Сидни Суини
фото: Люси Лью
фото: Кристен Стюарт
фото: Кейт Уинслет
фото: Кейт Хадсон
фото: Дженнифер Лопес
фото: Дженнифер Лоуренс
фото: Гаэль Гарсия Берналь
фото: Джейкоб Элорди
фото: Миа Гот
фото: Эмма Стоун
фото: Эмили Блант
фото: Эль Фаннинг
фото: Дакота Джонсон
фото: Ариана Гранде фото: Аня Тейлор-Джой
