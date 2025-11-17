Кино-Театр.Ру
Фавориты: Дженнифер Лопес, Сидни Суини и Эмма Стоун

17 ноября
2025 год

17 ноября 2025
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, собравшая всех фаворитов сезона которые будут мозолить нам глаза в ближайшие несколько месяцев вплоть до вручения премии "Оскар". Среди гостей премии были Леонардо ДиКаприо, Эмма Стоун, Гвинет Пэлтроу, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Дженнифер Лопес, Дакота Джонсон, Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Эмили Блант, Аня Тейлор-Джой и многие-многие другие.

фото: Аманда Сейфред

фото: Сидни Суини

фото: Люси Лью

фото: Кристен Стюарт

фото: Кейт Уинслет

фото: Кейт Хадсон

фото: Дженнифер Лопес

фото: Дженнифер Лоуренс

фото: Гаэль Гарсия Берналь

фото: Джейкоб Элорди

фото: Миа Гот

фото: Эмма Стоун

фото: Эмили Блант

фото: Эль Фаннинг

фото: Дакота Джонсон

фото: Ариана Гранде

фото: Аня Тейлор-Джой
№ 1
Киноман1985   17.11.2025 - 15:50
Конечно не все будут мозолить глаза. Не имею ничего против Сидни Суини, пусть мозолит дальше. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
