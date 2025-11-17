«Я с ним долго общаюсь»: Никита Ефремов рассказал о разборе ролей с чатом GPT

Никита Ефремов давно увлекается психологией и даже устраивал собственные тренинги. Недавно в одном из выпусков ток-шоу Dreamcast в интервью Льву Зулькарнаеву и Трифону Бебутову Никита рассказал, что использует чат GPT вместо коуча для проработки ролей: «Можно туда загрузить какую-нибудь сценку, посмотреть: какие ты видишь мотивации? Если я с ним долго общаюсь, я могу попросить: найди общие точки соприкосновения между ролью и мной. Что я могу как терапию проработать здесь, где мне надо открыться? Чаще всего я там могу наткнуться на сопротивление, которое бы мне не хотелось видеть».
фото: Никита Ефремов
При этом актёр, конечно, не полагается на искусственный интеллект полностью: «Понятно, что здесь мы всё-таки помним про эту плашку: он всё не идеально делает». При подготовке к ролям Никита по-прежнему обращается к специалистам: «По-моему, в «Хрониках русской революции» у меня было пару сцен, которые я разбирал с коучем, потому что мне было непонятно, что там делать».
