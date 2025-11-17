Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
«Это даёт ему фору»: Дарья Златопольская о нежелании отправлять сына на учёбу за границей

17 ноября
2025 год

17 ноября 2025
Ведущая проекта «Белая студия» Дарья Златопольская не раз подчёркивала, что категорически против зарубежного образования для своего ребёнка. Её сын Лев живёт и учится в России. В интервью Надежде Стрелец телеведущая пояснила свою позицию: «Первое — совсем простое: я не хочу с ним расставаться до какого-то возраста, чтобы он прямо в другом месте жил». Вторая причина, по которой Лев учится на родине, глубже: «Нам повезло родиться в русскоязычной среде, в русской культуре. Это огромный бонус, который мы имеем от рождения. У нас сложный язык, культура, то, как мы себя выражаем. Это всё даёт определённую изначально фору ребёнку, который воспитывается в этой среде».

«Это даёт ему фору»: Дарья Златопольская о нежелании отправлять сына на учёбу за границей
фото: Дарья Златопольская с сыном

Дарья считает, что очень важно заложить основы, фундамент личности: «По-настоящему глобальным может быть человек, который очень укоренён в своей культуре. Всегда интересен человек, у которого есть «Я». Национальная идентичность — это одна из ключевых. Лишать ребёнка этого?» По мнению телеведущей, позже за рубежом можно выбрать институт, если он лучший в какой-то сфере. Но начальную подготовку её сын должен получить на родине.

«Это даёт ему фору»: Дарья Златопольская о нежелании отправлять сына на учёбу за границей
фото: Дарья Златопольская с сыном


По поводу желания других родителей дать детям школьное образование за границей Дарья сказала так: «Я думаю, многие считают, что таким образом ребёнок станет более глобальным, сможет говорить на других языках. Но я уверена, что с большим успехом к этому можно прийти позже. Познакомиться с другими культурами, выучить другие языки, стоя на фундаменте глубокого проникновения в свою собственную культуру».
дети образование семья
персоны
Дарья Златопольская

«Это даёт ему фору»: Дарья Златопольская о нежелании отправлять сына на учёбу за границей фотографии
«Это даёт ему фору»: Дарья Златопольская о нежелании отправлять сына на учёбу за границей фотографии
«Это даёт ему фору»: Дарья Златопольская о нежелании отправлять сына на учёбу за границей фотографии
«Это даёт ему фору»: Дарья Златопольская о нежелании отправлять сына на учёбу за границей фотографии
Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Хачик Бадалян
16 ноября ушёл из жизни актёр Хачик Бадалян.
Пётр Вечерков
15 ноября ушёл из жизни актёр дубляжа Пётр Вечерков.
Гурам Абесадзе
15 ноября ушёл из жизни актёр, педагог Гурам Абесадзе.
Вячеслав Поляков
12 ноября ушёл из жизни актёр Вячеслав Поляков.

Дмитрий Брусникин
Артём Волобуев
Людмила Гаврилова
Николай Корноухов
Максим Митяшин
Руслана Писанка
Алексей Родионов (II)
Елена Саар
Виктор Семёнов
Лайош Башти
Карло Вердоне
Дэнни ДеВито
Рэйчел МакАдамс
Софи Марсо
Мартин Скорсезе
Рок Хадсон
все родившиеся 17 ноября >>

