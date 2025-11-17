«Это даёт ему фору»: Дарья Златопольская о нежелании отправлять сына на учёбу за границей

Ведущая проекта «Белая студия»Дарья Златопольская не раз подчёркивала, что категорически против зарубежного образования для своего ребёнка. Её сын Лев живёт и учится в России. В интервьюНадежде Стрелец телеведущая пояснила свою позицию: «Первое — совсем простое: я не хочу с ним расставаться до какого-то возраста, чтобы он прямо в другом месте жил». Вторая причина, по которой Лев учится на родине, глубже: «Нам повезло родиться в русскоязычной среде, в русской культуре. Это огромный бонус, который мы имеем от рождения. У нас сложный язык, культура, то, как мы себя выражаем. Это всё даёт определённую изначально фору ребёнку, который воспитывается в этой среде».
фото: Дарья Златопольская с сыном
Дарья считает, что очень важно заложить основы, фундамент личности: «По-настоящему глобальным может быть человек, который очень укоренён в своей культуре. Всегда интересен человек, у которого есть «Я». Национальная идентичность — это одна из ключевых. Лишать ребёнка этого?» По мнению телеведущей, позже за рубежом можно выбрать институт, если он лучший в какой-то сфере. Но начальную подготовку её сын должен получить на родине.
фото: Дарья Златопольская с сыном
По поводу желания других родителей дать детям школьное образование за границей Дарья сказала так: «Я думаю, многие считают, что таким образом ребёнок станет более глобальным, сможет говорить на других языках. Но я уверена, что с большим успехом к этому можно прийти позже. Познакомиться с другими культурами, выучить другие языки, стоя на фундаменте глубокого проникновения в свою собственную культуру».
