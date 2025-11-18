«Тебя ведут на поводке туда, куда тебе не надо»: Дарья Златопольская о правилах цифровой гигиены

Телеведущая Дарья Златопольская в интервьюНадежде Стрелец рассказала о своих методах соблюдения цифровой гигиены, которые уберегают её от пустой траты времени и навязанных агрессивным маркетингом желаний, сомнений и неврозов.
фото: Дарья Златопольская
«Я всегда привожу в пример фильм «Начало». Если вы помните, там герой Леонардо ДиКаприо учит, как определить, в своём ли ты сне находишься: ты должен понять, как ты здесь оказался. Если ты можешь себе ответить на этот вопрос, значит, это не сон. Если ты не можешь ответить на этот вопрос, значит, это придуманная реальность. То же самое в Интернете. Задай себе вопрос: почему ты сейчас вот это просматриваешь? Социальные сети, [запретграм]... Тебя втягивают не в твой сон. И ты в результате хочешь уже не то, что ты хочешь, быть не с тем, с кем тебе нужно. Задаёшь вопросы: а хорошее ли у меня кресло, а правильный ли у меня муж? Потому что очень много вариантов. Поэтому самое главное задавать себе вопрос: я сейчас здесь получаю то, что я просил? Это был мой запрос? Или уже меня ведут на поводке туда, куда мне не надо?»
фото: Дарья Златопольская
Телеведущая считает, что сейчас каждый может выстраивать свой мир, отсекая ненужное. «Я, например, – признаётся Дарья, – не подписана на телеграм-каналы, которые доставляют вот эту информацию о том, что, кто, где, с кем, как. И поэтому очень многие вещи я не знаю». При этом она уверена, что главного не пропустит: «Очень быстро я поняла, что если что-то правда важное случилось, тебе сообщат. Ты узнаешь об этом неминуемо».
обсуждение >>