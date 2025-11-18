«Я не относилась к этому очень серьёзно»: Ася Борисова об отношениях с Маратом Башаровым

О встрече со своей возлюбленной, актрисой Асей Борисовой
51-летний Марат Башаров
неоднократно рассказывал в интервью. Актёр случайно увидел Асю во время репетиции, очаровался и придумал целый план
по завоеванию её внимания и сердца. Сама Ася не распространялась о романе с Маратом, но недавно в интервью порталу «Страсти»
актриса призналась, что тоже переживала развод в момент знакомства с Башаровым.
«Удивительно, насколько мы встретились в нужное время и в нужном месте. Странно, что этого не произошло раньше, так как долгое время состояли в одном антрепризном агентстве. Случилось так, как случилось!
Я в то время переживала развод, а Марат был уже свободен. Мы познакомились, но я не относилась к этому очень серьезно. Но шаг за шагом Марат выстроил наши отношения, доказал серьёзность своих намерений, и я бесконечно люблю этого человека! Он — мой учитель, пример во многом. Я благодарю судьбу, что мы с ним познакомились! Конечно, каждый будет строить свои догадки и говорить много ненужной чепухи, но это наши отношения! Я просто счастлива от того, что Марат есть в моей жизни».
Под упомянутыми «догадками» Ася имеет в виду реакцию общественности на её роман с Башаровым. Актёр прославился не только своими работами в кино, но и привычкой распускать руки. Две бывшие жены актёра обвинили
его в домашнем насилии и жестоком обращении на фоне алкоголизма. Поэтому появление в жизни актёра очередной молодой (и явно смелой) женщины премного удивило общественность. Правда, удивление своё общественность выразила в форме уничижительных комментариев о когнитивных способностях самой Аси.
