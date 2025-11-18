Глубокая разморозка: Егор Кончаловский, Софья Эрнст и Ирина Апексимова

17 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастической драмы «Авиатор»
, снятой по мотивам одноименного бестселлера Евгения Водолазкина
. Фильм зрителям представили режиссёр Егор Кончаловский
и актёры Константин Хабенский
, Александр Горбатов
, Дарья Кукарских
, Софья Эрнст
, Евгений Стычкин
, Антон Шагин
и другие.
Среди гостей премьеры были Леонид Якубович
, Ирина Апексимова
, Александр Буйнов
, Дина Корзун
, Виталий Кищенко
, Сергей Шакуров
, Мария Михалкова-Кончаловская
и другие.
«Авиатор» в прокате с 20 ноября 2025 года.
