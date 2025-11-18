Глубокая разморозка: Егор Кончаловский, Софья Эрнст и Ирина Апексимова

Кино-Театр.Ру
18 ноября
2025 год

18 ноября 2025
17 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастической драмы «Авиатор», снятой по мотивам одноименного бестселлера Евгения Водолазкина. Фильм зрителям представили режиссёр Егор Кончаловский и актёры Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Софья Эрнст, Евгений Стычкин, Антон Шагин и другие.

фото: Егор Кончаловский


фото: Александр Горбатов

фото: Константин Хабенский

фото: Софья Эрнст

фото: Евгений Стычкин

фото: Дарья Кукарских

фото: Антон Шагин с семьёй

Среди гостей премьеры были Леонид Якубович, Ирина Апексимова, Александр Буйнов, Дина Корзун, Виталий Кищенко, Сергей Шакуров, Мария Михалкова-Кончаловская и другие.

фото: Никас Сафронов и Леонид Якубович

фото: Александр Буйнов

фото: Валерий Баринов

фото: Виталий Кищенко

фото: Стася Толстая

фото: Сергей Шакуров

фото: Мария Михалкова-Кончаловская

фото: Ирина Апексимова

фото: Дина Корзун

«Авиатор» в прокате с 20 ноября 2025 года.

«Авиатор». Трейлер №2
персоны
Ирина АпексимоваСемён АрзумановВалерий БариновАлександр БуйновЮлия ВитрукЕвгений ВодолазкинАлександр Горбатов (II)Анна ЕщенкоВиталий КищенкоЛиза КлимоваСергей Комаров (II)Егор КончаловскийДина КорзунИлья КоробкоДарья КукарскихМария ЛисоваяМария Михалкова-Кончаловская (II)Мамука ПатараваЕвгений СтычкинАнастасия ТеплинскаяСтася ТолстаяКонстантин ХабенскийНикита Худяков (II)Александр ЦыпкинАнтон ШагинСергей ШакуровСофья ЭрнстЛеонид ЯкубовичКузьма Ярёменко
фильмы
Авиатор

что почитать?

