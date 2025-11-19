Кино-Театр.Ру
Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова

19 ноября
2025 год

19 ноября 2025
14 ноября в Four Seasons Hotel Moscow прошла десятая церемония вручения премии журнала ОК! «Больше чем звёзды», на которой были объявлены победители в самых разных номинациях. Парой десятилетия стали Константин Богомолов и Ксения Собчак, Богомолов также получил приз в номинации "Главный герой. Театр. Режиссёр". Кристина Бабушкина получила приз как лучшая театральная актриса, родителями года стали Влад Топалов и Регина Тодоренко, а Николая Цискаридзе отметили в номинации "Дебют года" за его первую драматическую роль в театре.

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Эльдар Калимулин и Мила Ершова

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Кристина Бабушкина

Также награды получили Сергей Безруков, Мила Ершова, Эльдар Калимулин, Дарья Котрелёва, Олег Савостюк, Константин Хабенский, Анна Михалкова, Филипп Киркоров и другие.

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Виктория Исакова

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Дарья Котрелёва и Олег Савостюк

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Сергей Безруков

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Анна Михалкова

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Константин Хабенский

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Филипп Киркоров

Среди гостей вечера были Глафира Тарханова, Лянка Грыу, Екатерина Вилкова, Филипп Янковский, Анна Снаткина, Артём Быстров, Анна Хилькевич и многие другие.

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Лянка Грыу

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Анна Хилькевич с мужем

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Катерина Шпица

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Екатерина Вилкова

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Филипп Янковский

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Катерина Ковальчук

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Маруся Фомина

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Александра Урсуляк

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Глафира Тарханова

Больше чем звёзды: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич и Анна Михалкова
фото: Анна Снаткина
