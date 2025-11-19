Марат Башаров тайно женился

Два года назад в программе «Судьба человека»Марат БашароврассказалБорису Корчевникову о своих отношениях с актрисой Асей Борисовой. 17 ноября стало известно, что актёры тайно зарегистрировали брак. В этом призналась супруга Марата Башарова в разговоре с Экспресс-газетой: «Это правда. Но, знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания». На вопрос, не боится ли она связать свою жизнь с таким скандальным человеком, как Марат Башаров, Ася ответила: «В нашей семье нет скандалов. Ну, правда, нет! Разумеется, есть свои проблемы, но мы решаем их мирно».
фото: Марат Башаров и Ася Борисова
Актриса рассказала о своём секрете гармоничных отношений: «Главное — слышать и понимать друг друга. И, конечно, учиться управлять своими эмоциями. Ведь у каждого бывают тяжёлые дни, когда так и тянет выплеснуть негатив на ближнего. Но именно близкие при этом страдают больше всех. Я выработала для себя правило: если на душе тяжело — уединиться в ванной, смыть с себя весь негатив, а потом уже идти к семье. Ведь родные ни в чём не виноваты. Да, разбираться с эмоциями непросто, но в этом и есть человеческая суть».
фото: Марат Башаров и Ася Борисова
В разговоре с порталом Super Марат Башаров подтвердил: да, они с Асей женаты. И признался, что поженились они ещё 2 года назад.
обсуждение >>