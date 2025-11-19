Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник

18 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Умри, моя любовь»
с Робертом Паттинсоном
и Дженнифер Лоуренс
в главных ролях. Первыми фильм о тяжёлой постродовой депрессии и одиночестве посмотрели Лиза Арзамасова
, Ольга Сутулова
, Ксения Алфёрова
, Анна Невская
, Анна Слю
, Данил Стеклов
, Диана Милютина
, Мария Кожевникова
, Олег Савостюк
, Ольга Ломоносова
и многие другие.
фото: Илья Авербух и Лиза Арзамасова
фото: Ольга Сутулова
фото: Мария Кожевникова
фото: Ксения Алфёрова
фото: Анна Невская
фото: Александра Ревенко
фото: Анна Слю
фото: Анна Чурина
фото: Данил Стеклов
фото: Григорий Верник
фото: Олег Савостюк со спутницей
фото: Диана Милютина
фото: Васса Бокова
фото: Александр Мизёв
фото: Анна Бегунова
фото: Мария Лисовая
фото: Ольга Ломоносова
фото: Рената Пиотровски
Фильм «Умри, моя любовь» в прокате с 27 ноября.
фото: Юлианна Караулова
«Умри, моя любовь». Тизер
обсуждение >>