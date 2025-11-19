Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник

19 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
19 ноября 2025
18 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Первыми фильм о тяжёлой постродовой депрессии и одиночестве посмотрели Лиза Арзамасова, Ольга Сутулова, Ксения Алфёрова, Анна Невская, Анна Слю, Данил Стеклов, Диана Милютина, Мария Кожевникова, Олег Савостюк, Ольга Ломоносова и многие другие.

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Илья Авербух и Лиза Арзамасова

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Ольга Сутулова

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Мария Кожевникова

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Ксения Алфёрова

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Анна Невская

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Александра Ревенко

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Анна Слю

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Анна Чурина

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Данил Стеклов

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Григорий Верник

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Олег Савостюк со спутницей

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Диана Милютина

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Васса Бокова

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Александр Мизёв

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Анна Бегунова

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Мария Лисовая

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Ольга Ломоносова

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Рената Пиотровски

Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник
фото: Юлианна Караулова

Фильм «Умри, моя любовь» в прокате с 27 ноября.

«Умри, моя любовь». Тизер
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Елена К/Л (Лабинск)   19.11.2025 - 18:32
... Видимо какая-то несостыковка. Потому что в статье кратко описано, что фильм про послеродовую депрессию. А вот тизер вообще не об этом. Но актерский дуэт интересный. читать далее>>
№ 3
MJ2002 (Пермь)   19.11.2025 - 17:09
... Так фильм же не про послеродовую депрессию, говоря про "Умри моя любовь"... Там про одержимость, что-то такое. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   19.11.2025 - 15:12
Тема 2025 года послеродовая депрессия. Как только на горизонте появилось кино с актуальной темой народу набежало не мало))))))))) читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   19.11.2025 - 14:57
Так-с, а фильм вышел в кинотеатрах, да? Очень хочется посмотреть, учитывая, что такие классные актеры снимаются. Да и сюжет неплох. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
«Я все делаю неправильно и порчу своих детей»: Дженнифер Лоуренс рассказала о постродовой депрессии
Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс в Каннах
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Илья АвербухКсения АлфёроваКсения АндриановаЕлизавета АрзамасоваАнна БегуноваВасса БоковаАрам ВардеванянГригорий ВерникНиколай ВяземскийЮлианна КарауловаМария КожевниковаМария ЛисоваяОльга ЛомоносоваДженнифер ЛоуренсАлександр МизёвДиана МилютинаАлина НасибуллинаАнна НевскаяАнгелина НиконоваРоберт ПаттинсонРената ПиотровскиЕвгения Попова (II)Александра РевенкоОлег Савостюк (II)Евгений СангаджиевАнна СлюНаталья СомоваДанил СтекловОльга СутуловаАнна ХалилулинаАнна Чурина
фильмы
Умри, моя любовь

фотографии >>
Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник фотографии
Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник фотографии
Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник фотографии
Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Гибу
17 ноября ушёл из жизни режиссёр Николай Гибу.
Вячеслав Поляков
12 ноября ушёл из жизни актёр Вячеслав Поляков.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Наталья Бурмистрова
Анна Карышева
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Георгий Шавгулидзе
Глория Гвида
Януш Клосиньский
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram