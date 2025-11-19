Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский

18 ноября в новом пространстве «Яндекс-01» состоялась премьера третьего сезона детективного триллера «Метод»
. Сериал представили режиссёр Юрий Быков
, продюсерская команда и актёры Константин Хабенский
, Никита Кологривый
, Анна Савранская
, Снежана Самохина
, Анна Банщикова
, Егор Кенжаметов
, Денис Бургазлиев
и Дарья Коныжева
.
фото: Юрий Быков
А среди гостей премьеры были Паулина Андреева
, Даниил Воробьёв
, Павел Табаков
, Пелагея Невзорова
, Михаил Тройник
, Сергей Романович
, Алина Насибулина
, Никита Тарасов
и многие другие.
Первые четыре эпизода станут доступны для просмотра на «Кинопоиске» 20 ноября. Вторая половина серий выйдет 18 декабря.
