Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский

что почитать?

Интервью

«Весь путь начинается с первого шага»: сценарист и креативный продюсер «Чуда» – о 12 шагах к пониманию сериала и проблем с алкоголем

Сергей Левитан – об идее, кастинге и социальной значимости самой отрезвляющей комедии года