Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский

19 ноября
2025 год

19 ноября 2025
18 ноября в новом пространстве «Яндекс-01» состоялась премьера третьего сезона детективного триллера «Метод». Сериал представили режиссёр Юрий Быков, продюсерская команда и актёры Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская, Снежана Самохина, Анна Банщикова, Егор Кенжаметов, Денис Бургазлиев и Дарья Коныжева.

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Константин Хабенский

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Никила Кологивый

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Анна Савранская

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Снежана Самохина

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Анна Банщикова

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Егор Кенжаметов

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Алия Хасенова и Денис Бургазлиев

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Дарья Коныжева

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Юрий Быков

А среди гостей премьеры были Паулина Андреева, Даниил Воробьёв, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник, Сергей Романович, Алина Насибулина, Никита Тарасов и многие другие.

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Паулина Андреева

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Даниил Воробьёв

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Ксения Ермоленко и Павел Табаков

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Пелагея Невзорова

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Михаил Тройник

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Сергей Романович

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Алина Насибулина

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Никита Тарасов

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Анна Ещенко

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Чингиз Гараев

Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
фото: Илларион Маров

Первые четыре эпизода станут доступны для просмотра на «Кинопоиске» 20 ноября. Вторая половина серий выйдет 18 декабря.

«Метод-3». Тизер
№ 1
MJ2002 (Пермь)   19.11.2025 - 17:05
Сериал классный. Один из любимых на данных момент. Хабенский и Кологривый - красавчики! читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен