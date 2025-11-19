Женский клуб: Дженнифер Энистон, Эмили Блант и Адам Сэндлер

17 ноября в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный гала-вечер журнала Elle Women in Hollywood, на котором чествуют выдающихся представительниц индустрии кино и шоу-бизнеса. Лауреатами премии в этом году стали Дженнифер Энистон
, Эмили Блант
, Джесси Бакли
, Роуз Бирн
, Рената Рейнсве
, Чейз Инфинити
, Джейми Лоусон
, Вунми Мосаку
, Тейана Тейлор
и Хейли Стейнфилд
. Поздравить их собрались Адам Сэндлер
с женой Джеки
, Сельма Блэр
, Дуэйн Джонсон
, Рита Ора
и другие.
фото: Дженнифер Энистон
фото: Эмили Блант
фото: Тейана Тейлор
фото: Джесси Бакли
фото: Роуз Бирн
фото: Рената Рейнсве
фото: Чейз Инфинити
фото: Джейми Лоусон
фото: Вунми Моссаку
фото: Джеки и Адам Сэндлер
фото: Джессика Альба
фото: Дуэйн Джонсон
фото: Сельма Блэр
фото: Рита Ора
фото: Стейси Мартен
фото: Мелисса Маккарти фото: Рэй Сихорн
обсуждение >>