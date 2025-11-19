Кино-Театр.Ру
Женский клуб: Дженнифер Энистон, Эмили Блант и Адам Сэндлер

19 ноября
2025 год

19 ноября 2025
17 ноября в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный гала-вечер журнала Elle Women in Hollywood, на котором чествуют выдающихся представительниц индустрии кино и шоу-бизнеса. Лауреатами премии в этом году стали Дженнифер Энистон, Эмили Блант, Джесси Бакли, Роуз Бирн, Рената Рейнсве, Чейз Инфинити, Джейми Лоусон, Вунми Мосаку, Тейана Тейлор и Хейли Стейнфилд. Поздравить их собрались Адам Сэндлер с женой Джеки, Сельма Блэр, Дуэйн Джонсон, Рита Ора и другие.

фото: Дженнифер Энистон

фото: Эмили Блант

фото: Тейана Тейлор

фото: Джесси Бакли

фото: Роуз Бирн

фото: Рената Рейнсве

фото: Чейз Инфинити

фото: Джейми Лоусон

фото: Вунми Моссаку

фото: Джеки и Адам Сэндлер

фото: Джессика Альба

фото: Дуэйн Джонсон

фото: Сельма Блэр

фото: Рита Ора

фото: Стейси Мартен

фото: Мелисса Маккарти

фото: Рэй Сихорн
№ 3
vikapikaa (Самара)   19.11.2025 - 20:28
... Так никто не молодеет, вроде как... Сэндлер выглядит один фиг хорошо. Кстати, получше даже своей жены)) читать далее>>
№ 2
vikapikaa (Самара)   19.11.2025 - 20:27
У Мелиссы Маккартни образ какой-то простой русской бабы...)) Шикарно! читать далее>>
№ 1
Lomova_E (Шахты)   19.11.2025 - 20:05
Как Адам Сэндлер состарился… уходит эпоха((и какой стильный Скала?! читать далее>>
Всего сообщений: 3
персоны
Джессика АльбаДжесси БаклиЭлизабет БерклиРоуз БирнЭмили БлантСелма БлэрДуэйн ДжонсонЧэйс ИнфинитиДжейми ЛоусонМелисса МаккартиСтэйси МартинВунми МосакуМэнди МурРита ОраРенате РинсвеРэй СихорнХейли СтейнфилдАдам СэндлерДжеки СэндлерБенни СэфдиТейана ТейлорРеджина ХоллХлоя ЧжаоДженнифер Энистон

фотографии >>
