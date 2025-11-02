Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи

2 ноября
2025 год

2 ноября 2025
Никита Михалков, которому 21 октября исполнилось 80 лет, отпраздновал юбилей в кругу семьи. Фотографиями с вечера поделилась его жена Татьяна Михалкова. Среди гостей можно было увидеть их дочерей Анну и Надежду, сына Артема, а также старшего сына Михалкова от Анастасии Вертинской Степана с супругой Елизаветой и их сыном. Поздравить брата пришел и Андрей Кончаловский вместе с супругой Юлией Высоцкой.

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Никита и Татьяна Михалковы

«Поздравляем любимого нашего Никиту, Никитончика, Никиту Сергеевича, мужа, отца, дедушку, прадедушку, друга, Творца, Мастера с юбилеем!!! Поздравляют все — и театр «Мастерская «12», студия «ТриТэ», друзья, коллеги, единомышленники и конечно же семья: дети, 13 внуков и 3 правнуков. Живи, твори долго и счастливо!!!» – подписала фотографии Татьяна Михалкова.

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Никита Михалков с дочерьми Надеждой и Анной

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Никита Михалков и Андрей Кончаловский

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Татьяна Михалкова

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Никита Михалков со старшим сыном Степаном, его супругой Елизаветой и их сыном

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Гости торжества

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Никита Михалков с семьей

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Никита Михалков с сыном, внуками и женой

Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи
фото: Никита и Надежда Михалковы
обсуждение >>
№ 1
Angelika77   2.11.2025 - 17:51
Высоцкая на фоне своего мужа вообще как внучка ему, раньше разница в возрасте между ними не так была заметна, как сейчас. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге
«Если я что-то утверждаю, я не обязан предоставлять доказательства»: Лучшие цитаты Никиты Михалкова
персоны
Анастасия ВертинскаяЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийАртём МихалковНикита МихалковСтепан МихалковАнна МихалковаНадежда МихалковаТатьяна Михалкова
театры
Мастерская «12» Никиты Михалкова

