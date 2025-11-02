Никита Михалков отпраздновал 80-летие в кругу семьи

«Поздравляем любимого нашего Никиту, Никитончика, Никиту Сергеевича, мужа, отца, дедушку, прадедушку, друга, Творца, Мастера с юбилеем!!! Поздравляют все — и театр «Мастерская «12», студия «ТриТэ», друзья, коллеги, единомышленники и конечно же семья: дети, 13 внуков и 3 правнуков. Живи, твори долго и счастливо!!!» – подписала фотографии Татьяна Михалкова.
фото: Никита Михалков с дочерьми Надеждой и Анной
фото: Никита Михалков и Андрей Кончаловский
фото: Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Татьяна Михалкова
фото: Никита Михалков со старшим сыном Степаном, его супругой Елизаветой и их сыном
