Анна и Юлия Пересильд поздравили Ваню Дмитриенко с днём рождения

На днях музыканту Ване Дмитриенко исполнилось 20 лет. По этому поводу он устроил вечеринку, на которую пригласил свою 16-летнюю возлюбленную Анну Пересильд и ее маму Юлию, певицу Клаву Коку, а также близких друзей и родственников. В своих соцсетях Ваня поделился фотографиями с торжества.
фото: Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко
«Было тепло, эмоционально, душевно и хорошо. Хочется сказать спасибо своей семье за то, что вы у меня есть. Мамочка, спасибо, что я появился на свет. Очень тебя люблю, такой ты близкий мне человек. Спасибо моей маме за меня и другим мамам за моих близких. 20 лет… С богом!» — подписал фотографии Ваня.
