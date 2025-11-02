Кино-Театр.Ру
Анна и Юлия Пересильд поздравили Ваню Дмитриенко с днём рождения

2 ноября
2025 год

2 ноября 2025
На днях музыканту Ване Дмитриенко исполнилось 20 лет. По этому поводу он устроил вечеринку, на которую пригласил свою 16-летнюю возлюбленную Анну Пересильд и ее маму Юлию, певицу Клаву Коку, а также близких друзей и родственников. В своих соцсетях Ваня поделился фотографиями с торжества.

Анна и Юлия Пересильд поздравили Ваню Дмитриенко с днём рождения
фото: Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко

«Было тепло, эмоционально, душевно и хорошо. Хочется сказать спасибо своей семье за то, что вы у меня есть. Мамочка, спасибо, что я появился на свет. Очень тебя люблю, такой ты близкий мне человек. Спасибо моей маме за меня и другим мамам за моих близких. 20 лет… С богом!» — подписал фотографии Ваня.

Анна и Юлия Пересильд поздравили Ваню Дмитриенко с днём рождения
фото: Юлия Пересильд с мамой Вани Дмитриенко

Анна и Юлия Пересильд поздравили Ваню Дмитриенко с днём рождения
фото: Клава Кока и Ваня Дмитриенко

Анна и Юлия Пересильд поздравили Ваню Дмитриенко с днём рождения
фото: Ваня Дмитриенко

Анна и Юлия Пересильд поздравили Ваню Дмитриенко с днём рождения
фото: Ваня Дмитриенко

Анна Пересильд и музыкант Ваня Дмитриенко впервые вышли вместе в свет в июне этого года, а в недавнем интервью актриса рассказала о том, как Ваня покорил ее сердце.
№ 1
Angelika77   2.11.2025 - 17:46
Чудные фотки и подписи к ним, чересчур богомольные. Там где Ваня с тортом, можно подумать, что вообще в храме у иконы молится.
