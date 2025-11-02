LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс

В Лос-Анджелесе прошел ежегодный благотворительный гала-вечер LACMA Art+Film, на котором чествуют деятелей кино, моды и искусства. В этом году в центре внимания были художница Мэри Корс
и режиссёр Райан Куглер
. Поздравить лауреатов премии собрались Сальма Хайек
, Эль Фаннинг
, Эмма Робертс
, Деми Мур
, Пэрис Хилтон
, Синтия Эриво
, Зои Дойч
, Синди Кроуфорд
и Кайя Гербер
, Эшли Парк
и многие другие.
фото: Сальма Хайек
фото: Эль Фаннинг
фото: Деми Мур
фото: Эмма Робертс
фото: Пэрис Хилтон
фото: Синтия Эриво
фото: Зои Дойч
фото: Кайя Гербер и Синди Кроуфорд
фото: Кэтрин Хан
фото: Эшли Парк
фото: Кристен Уиг
фото: Doja Cat
фото: Жюстин Люпе фото: Керри Вашингтон
