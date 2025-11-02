Кино-Театр.Ру
LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс

2 ноября
2025 год

2 ноября 2025
В Лос-Анджелесе прошел ежегодный благотворительный гала-вечер LACMA Art+Film, на котором чествуют деятелей кино, моды и искусства. В этом году в центре внимания были художница Мэри Корс и режиссёр Райан Куглер. Поздравить лауреатов премии собрались Сальма Хайек, Эль Фаннинг, Эмма Робертс, Деми Мур, Пэрис Хилтон, Синтия Эриво, Зои Дойч, Синди Кроуфорд и Кайя Гербер, Эшли Парк и многие другие.

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Сальма Хайек

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Эль Фаннинг

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Деми Мур

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Эмма Робертс

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Пэрис Хилтон

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Синтия Эриво

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Зои Дойч

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Кэтрин Хан

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Эшли Парк

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Кристен Уиг

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Doja Cat

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Жюстин Люпе

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Эль Фаннинг и Эмма Робертс
фото: Керри Вашингтон
