«Нельзя сегодня быть феминисткой, а завтра — принцессой»: Милош Бикович о патриархальном семейном укладе

37-летний Милош Бикович
дал интервью
Мадонне Мур по случаю выхода фильма «Алиса в стране чудес»
, в котором он сыграл Шляпника. Во время разговора актер заявил, что современная эмансипированная женщина, по его мнению, связана обязательствами и должна обществу еще больше, чем девушка из патриархальной семьи.
«Я за свободу. В том числе за свободу жить в патриархальном укладе. О патриархате высказываются так, как будто там нет свободы. Но она там есть. Женщина не думает об одних вещах и думает о других. Женщина, которая стала свободной, она должна работать, тренироваться, вести активную социальную жизнь, не должна забывать про детей и про дом. Это разве свободная женщина? Женщине часто говорят: ты должна быть свободной. Она пашет с утра до ночи и говорит: "Ты мне не будешь приказывать!" А с другой стороны, часть её натуры говорит: "Как я люблю, когда он знает, что он хочет. И она находится в такой шизофрении, думая, что она свободна. А это не свобода. Поэтому надо распутать эти узлы, которые мы как общество сами создали»
, — сказал Милош.
Он также призвал женщин выбрать подходящую роль — феминистку, готовую бороться за независимость, или принцессу, оберегаемую любимым мужчиной: «Как ты хочешь, так и будем договариваться. Только стандарты должны быть одни. Нельзя сегодня быть феминисткой, завтра быть принцессой, которая нуждается в защите»
.
