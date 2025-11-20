Кино-Театр.Ру
«Ты один из лучших актёров всех времён»: Тимоти Шаламе восхитился Адамом Сэндлером

20 ноября
2025 год

20 ноября 2025
Тимоти Шаламе обменялся любезностями с Адамом Сэндлером во время их совместной публичной беседы о кино и актёрском мастерстве в Лос-Анджелесе. Они обсудили свои ключевые фильмы в карьере, включая грядущие премьеры «Джей Келли» и «Марти Великолепный». И когда речь зашла о фильме Пола Томаса Андерсона «Любовь, сбивающая с ног», в котором Сэндлер сыграл застенчивого неудачника, Шаламе назвал коллегу «лучшим актёром всех времён».

«Ты один из лучших актёров всех времён»: Тимоти Шаламе восхитился Адамом Сэндлером

«Это одно из величайших актёрских выступлений — яркое и очень трогательное. Я знал тебя как комедийного актёра, но когда увидел в этом фильме, то понял, что ты просто невероятный. Надеюсь, я смогу когда-нибудь сыграть так же. Я знаю, что дело не в наградах, но у тебя должна быть золотая статуэтка в руках. Чувак, ты один из лучших актёров всех времён», — сказал Тимоти. Сэндлер ответил взаимной похвалой, отметив вклад Шаламе в современное кино: «То, что ты продолжаешь делать для кино и для всех нас, выходит за рамки всего. Я не могу дождаться, что ты покажешь дальше», — сказал он.
Лидия Мартин   20.11.2025 - 13:04
Тимоти - красавчик! Я полностью согласна с его мнением, что Адам Сэндлер лучший актер всех времен! Лучший и, к сожалению, недооцененный, учитывая, сколько этих "золотых малин" он получил...... читать далее>>
персоны
Пол Томас АндерсонАдам СэндлерТимоти Шаламе
фильмы
Джей КеллиЛюбовь, сбивающая с ногМарти Великолепный

