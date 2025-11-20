«Ты один из лучших актёров всех времён»: Тимоти Шаламе восхитился Адамом Сэндлером

Тимоти Шаламе
обменялся любезностями с Адамом Сэндлером
во время их совместной публичной беседы о кино и актёрском мастерстве в Лос-Анджелесе. Они обсудили свои ключевые фильмы в карьере, включая грядущие премьеры «Джей Келли»
и «Марти Великолепный»
. И когда речь зашла о фильме Пола Томаса Андерсона «Любовь, сбивающая с ног»
, в котором Сэндлер сыграл застенчивого неудачника, Шаламе назвал коллегу «лучшим актёром всех времён».
«Это одно из величайших актёрских выступлений — яркое и очень трогательное. Я знал тебя как комедийного актёра, но когда увидел в этом фильме, то понял, что ты просто невероятный. Надеюсь, я смогу когда-нибудь сыграть так же. Я знаю, что дело не в наградах, но у тебя должна быть золотая статуэтка в руках. Чувак, ты один из лучших актёров всех времён»
, — сказал Тимоти. Сэндлер ответил взаимной похвалой, отметив вклад Шаламе в современное кино: «То, что ты продолжаешь делать для кино и для всех нас, выходит за рамки всего. Я не могу дождаться, что ты покажешь дальше»
, — сказал он.
