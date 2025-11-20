Кино-Театр.Ру
Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов

20 ноября
2025 год

20 ноября 2025
19 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» прошла третья «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+, посвящённая одной из самых важных тем нашей жизни – любви. Гости вечера вместе с приглашёнными экспертами исследовали через кино, как это чувство влияет на наше поведение и повседневную жизнь. Разговор оказался непростым — он затрагивал не только светлую сторону любви, но и её нездоровые проявления – созависимые отношения и абьюз, ревность и контроль, саморазрушение и нарциссизм. Вместе с экспертами гости вечера посмотрели три «эмоциональных сета», в которые вошли кинофрагменты, посвящённые различным аспектам любви. Среди участников обсуждения были психолог Максим Коваленко, сексолог Татьяна Коломыцева, кинокритик Егор Москвитин и продюсер Жан Просянов.

Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов
фото: Жан Просянов

Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов
фото: Татьяна Коломыцева

Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов
фото: Максим Коваленко

Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов
фото: Егор Москвитин

А среди гостей можно было увидеть Алёну Долголенко, Дмитрия Мухамадеева, Анастасию Грибулину, Илью Лейбина и других.

Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов
фото: Алёна Долголенко

Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов
фото: Дмитрий Мухамадеев

Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов
фото: Анастасия Грибулина

Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов
фото: Илья Лейбин

Вечер прошёл в формате живого диалога – было много откровений, споров, шуток, слёз и смеха. Экспертам удалось зажечь зал и создать настоящую химию – без формальностей и сценариев. Они быстро вышли за рамки фильмов: рассказывали много историй из жизни, шутили, вспоминали первую любовь и неловкие свидания.
№ 1
vikapikaa (Самара)   20.11.2025 - 16:42
Никого вообще не знаю из этих людей... А у мадам Коломыцевой губищи прям... промолчу..))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Анастасия ГрибулинаАлёна ДолголенкоИлья ЛейбинДмитрий МухамадеевЖан Просянов

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram