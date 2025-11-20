Любовное настроение: Алёна Долголенко, Анастасия Грибулина и Жан Просянов

19 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» прошла третья «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+, посвящённая одной из самых важных тем нашей жизни – любви. Гости вечера вместе с приглашёнными экспертами исследовали через кино, как это чувство влияет на наше поведение и повседневную жизнь. Разговор оказался непростым — он затрагивал не только светлую сторону любви, но и её нездоровые проявления – созависимые отношения и абьюз, ревность и контроль, саморазрушение и нарциссизм. Вместе с экспертами гости вечера посмотрели три «эмоциональных сета», в которые вошли кинофрагменты, посвящённые различным аспектам любви. Среди участников обсуждения были психолог Максим Коваленко, сексолог Татьяна Коломыцева, кинокритик Егор Москвитин и продюсер Жан Просянов.
Вечер прошёл в формате живого диалога – было много откровений, споров, шуток, слёз и смеха. Экспертам удалось зажечь зал и создать настоящую химию – без формальностей и сценариев. Они быстро вышли за рамки фильмов: рассказывали много историй из жизни, шутили, вспоминали первую любовь и неловкие свидания.
