«Иногда страшно умереть»: Максим Аверин о поминальных телепередачах

В конце ноября Максим Аверин отметит 50-летие. В интервью изданию «МК» артист категорично высказался о так называемых поминальных телешоу: «Должны внести какую-то правку в законодательство, чтобы после ухода не было телепередач. Потому что это страшно. Иногда просто страшно не жить, страшно умереть. Вот так вот они соберутся в телевизионной студии, те, кто не имеет к тебе никакого отношения, но они будут участниками событий, они будут доказывать, что держали руку на пульсе. Боже упаси!» Максим считает, что в таких программах много лжи: «Я какую-то передачу смотрю про человека, которого уже нет. Прошло несколько лет, и уже все привирают. Уже искажают, уже неправда. Потом тебе припишут, что ты Гондурас брал, и Казань брал, и всё остальное».
фото: Максим Аверин
Но распространять неправду СМИ, по мнению актёра, начинают ещё при жизни артистов: «Скажешь что-нибудь, и тут же это понесётся. Всё перевирается или же неправильно транслируется мысль». Максима неприятно удивило то, как журналисты исказили какую-то фразу из сборника его стихов: «Я совсем по-другому свою мысль выразил, а в газете написали: ну раз я стою рядом с такими именами, как Пастернак и Рождественский... Я подумал: ну я же так не мог сказать. Я бы никогда в жизни так не выразился. Я бы не посмел».
фото: Максим Аверин
Артист признался, что не хотел бы ставить карьеру на паузу: «Тут видите в чём дело, этому нет расписания. Это не пригородные поезда. К сожалению, это может произойти. А может и никогда не произойти. Другой вопрос, хотел бы я этого? Нет. Конечно, нет. Я хотел бы быть действующим артистом». Актёр считает, что он ещё в силе: «Я чувствую, что ещё очень многое могу сделать. Но если вдруг этого не будет, я бы хотел избежать этой сумы, когда ты будешь напоминать о себе. Ходить в передачи, говорить о том, как радикулит тебя замучил. Боже упаси».
фото: Максим Аверин
К возрасту Максим относится спокойно: «Да обыкновенная дата. У меня нет такого, как часто говорят: знаете, мне 104 года, но чувствую я себя по-прежнему на 18. Я абсолютно трезво смотрю на паспортные данные. Паспортные данные меня не смущают. Меня они радуют. Им надо достойно соответствовать».
