«Мне нравится быть дополнением к новогоднему столу»: Максим Аверин о работе на телевидении

21 ноября
2025 год

21 ноября 2025
В большом интервью «МК» Максим Аверин признался, что любит работу в новогоднем «Голубом огоньке»: «Мне так это нравится. Я же начал давно: «Огоньки» и на канале НТВ были. И уже работаю на Первом канале. Мне очень нравится быть дополнением к новогоднему столу, с экрана говорить: люди, дорогие зрители, я вас поздравляю с Новым годом! Мне это кажется прекрасным».

Максим вспомнил, что сам Александр Ширвиндт когда-то в шутку журил его за работу на телевидении: «Александр Анатольевич Ширвиндт, он не смотрел, конечно, это ничего. Ему кто-то сказал. Я встречаю Александра Анатольевича: «Максик, ты большой русский артист, что ты там на телевидении делаешь?» Он-то сам, кто бы говорил! Человек, который на телевидении много работал».

Актёр вспомнил свои детские ощущения от встречи Нового года: «Я помню своё детское впечатление от того, когда тебе уже было позволено не спать после двенадцати. Этот новогодний стол, подготовка, деликатесы, мандарины. Мама, которая прячет под ёлку подарок, и это мой Дед Мороз. И появление на экране тёти Вали, Валентины Леонтьевой. Это же счастье! И поздравить людей с Новым годом для меня это радость, и, честно говоря, даже какая-то миссия».
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   21.11.2025 - 11:49
Как трогательно..:) Аверин так искренне говорит о "Голубом огоньке" и детских воспоминаниях… Сразу захотелось вернуться в детство: мандарины, елочка, ожидание полуночи... Эх... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram