«Мне нравится быть дополнением к новогоднему столу»: Максим Аверин о работе на телевидении

В большом интервью «МК»Максим Аверин признался, что любит работу в новогоднем «Голубом огоньке»: «Мне так это нравится. Я же начал давно: «Огоньки» и на канале НТВ были. И уже работаю на Первом канале. Мне очень нравится быть дополнением к новогоднему столу, с экрана говорить: люди, дорогие зрители, я вас поздравляю с Новым годом! Мне это кажется прекрасным».
Максим Аверин
Максим вспомнил, что сам Александр Ширвиндт когда-то в шутку журил его за работу на телевидении: «Александр Анатольевич Ширвиндт, он не смотрел, конечно, это ничего. Ему кто-то сказал. Я встречаю Александра Анатольевича: «Максик, ты большой русский артист, что ты там на телевидении делаешь?» Он-то сам, кто бы говорил! Человек, который на телевидении много работал».
фото: Максим Аверин
Актёр вспомнил свои детские ощущения от встречи Нового года: «Я помню своё детское впечатление от того, когда тебе уже было позволено не спать после двенадцати. Этот новогодний стол, подготовка, деликатесы, мандарины. Мама, которая прячет под ёлку подарок, и это мой Дед Мороз. И появление на экране тёти Вали, Валентины Леонтьевой. Это же счастье! И поздравить людей с Новым годом для меня это радость, и, честно говоря, даже какая-то миссия».
