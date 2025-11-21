Кино-Театр.Ру
«Вы об этом узнаете из Википедии»: Максим Аверин о личной жизни

21 ноября
2025 год

21 ноября 2025
В сериале «Склифосовский» Максим Аверин любящий муж и отец, а в жизни — знаменитый и бездетный холостяк. В юбилейном интервью «МК» на вопрос о том, не собирается ли он обзавестись семьёй, Максим Аверин загадочно ответил: «Давайте это останется моей территорией, на которую я бы не хотел никого пускать. У меня всё в порядке. У меня всё очень-очень хорошо. Я счастливый человек. У меня всё сложилось». Актёр считает, что имеет право не афишировать свою личную жизнь: «От того, что я не хочу сейчас исповедоваться и рассказывать, как проходит моё утро, это не значит совершенно, что оно проходит плохо. Эта территория моя. Я не хочу делать это не то что достоянием общественности, я имею право на свою территорию, где только я и мои самые близкие люди. Я этим дорожу».

«Вы об этом узнаете из Википедии»: Максим Аверин о личной жизни
фото: Максим Аверин и Анна Якунина

Актёр отметил, что он принципиально не даст никаких комментариев о своих личных отношениях: «Я из этого не хочу делать какую-то выставку достижений, ни витрины, ничего. Вы от меня никогда не дождётесь. Даже если случится штамп в паспорте, то вы об этом узнаете в последнюю очередь, в Википедии».

«Вы об этом узнаете из Википедии»: Максим Аверин о личной жизни
фото: Максим Аверин и Мария Куликова
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   21.11.2025 - 11:50
lol "в Википедии узнаете в последнюю очередь":) Аверин прям четко дал понять, что личная жизнь — не предмет для обсуждения. А то некоторые звезды выкладывают каждый свой чих в соцсети… Так то... читать далее>>
Всего сообщений: 1
