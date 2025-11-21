Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс

21 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
21 ноября 2025
17 ноября в Лондоне на Лестер-сквер торжественно открыли памятник Бриджит Джонс, героине известного ромкома «Дневник Бриджит Джонс» по романам Хелен Филдинг. Теперь бронзовая Бриджит, мечтательно улыбаясь, стоит в центре Лондона в короткой мини-юбке и обтягивающем кардигане. В руках она сжимает драгоценную тетрадь с записями и ручку. На открытие памятника приехали Рене Зеллвегер, Салли Филлипс, Лео Вудалл, Чиветел Эджиофор и Хелен Филдинг.

В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс
фото: Памятник Бриджит Джонс на Лестер-сквер в Лондоне

«Это очень странно, но трогательно, – прокомментировала установку памятника Рене Зеллвегер, – эта Бриджит гораздо симпатичнее, чем я». В интервью BBC актриса сказала, что как героиня Бриджит Джонс привлекает людей своей уязвимостью и человечностью: «Мы узнаём в ней себя. Она показывает нам, что это нормально — быть теми, кто мы есть. Несовершенными». Актриса призналась, что во время съёмок первой части фильма о Бриджит её амбиции были скромными: «Я просто надеялась, что меня не уволят».

В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс
фото: Салли Филлипс, Лео Вудалл, Рене Зеллвегер и Чиветел Эджиофор


Возможно, предполагает журналистка The Guardian Кэтрин Шорд, у фанатов возникнет желание потереть статуе живот «на счастье». Рене Зеллвегер согласилась, что это забавная идея. Бронзовая Бриджит присоединилась к другим знаменитостям на Лестер-сквер: Гарри Поттеру, Чарли Чаплину и мишке Паддингтону.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»: Как устарела одна из самых известных женщин начала нулевых
Поиск по меткам
по реальным событиям
персоны
Лео ВудаллРене ЗеллвегерХелен ФилдингСалли ФиллипсЧарли ЧаплинЧиветел Эджиофор
фильмы
Дневник Бриджит Джонс

фотографии >>
В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс фотографии
В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс фотографии
В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс фотографии
В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.

День рождения >>

Иева Андреевайте
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Ральф Микер
Александр Сиддиг
Джимми Симпсон
Риб Хиллис
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram