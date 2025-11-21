В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс

фото: Памятник Бриджит Джонс на Лестер-сквер в Лондоне
«Это очень странно, но трогательно, – прокомментировала установку памятника Рене Зеллвегер, – эта Бриджит гораздо симпатичнее, чем я». В интервью BBC актриса сказала, что как героиня Бриджит Джонс привлекает людей своей уязвимостью и человечностью: «Мы узнаём в ней себя. Она показывает нам, что это нормально — быть теми, кто мы есть. Несовершенными». Актриса призналась, что во время съёмок первой части фильма о Бриджит её амбиции были скромными: «Я просто надеялась, что меня не уволят».
фото: Салли Филлипс, Лео Вудалл, Рене Зеллвегер и Чиветел Эджиофор
Возможно, предполагает журналистка The Guardian Кэтрин Шорд, у фанатов возникнет желание потереть статуе живот «на счастье». Рене Зеллвегер согласилась, что это забавная идея. Бронзовая Бриджит присоединилась к другим знаменитостям на Лестер-сквер: Гарри Поттеру, Чарли Чаплину и мишке Паддингтону.
