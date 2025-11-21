«Мне жаль неверующих людей»: Нонна Гришаева о своей связи с Богом

Нонна Гришаева — воцерковлённый человек и не представляет своей жизни без веры. В интервью проекту «Слово» актриса призналась, что не понимает атеистов: «Как без веры жить? Как? Я всегда смотрю на неверующих людей и мне их так жаль. Я смотрю и думаю: Господи, как же вы живёте? Как же вам, наверное, непросто». У актрисы нет аэрофобии, она верит, что всю жизнь Бог ведёт её за руку и подсказывает верное направление: «Я разговариваю. Я молюсь, прошу помощи. Я задаю вопросы и мне приходят ответы, причём сразу».
фото: Нонна Гришаева
Нонна рассказала, что в её жизни наступил период, когда захотелось переехать за город, подальше от Москвы, на свежий воздух. Она обратилась к Богу: «Я стала спрашивать. В какой-то момент я испугалась: а если мы не найдём? У меня нет времени этим заниматься, надо работать. Как это всё будет, Господи? А если школа не найдётся для ребёнка рядом? Как мы будем возить в эту школу? Я стала молиться: Господи, подскажи мне, правильно ли я делаю или нет? Пожалуйста, помоги мне! Ответ пришёл сразу на следующий день».
фото: Нонна Гришаева
Так получилось, что во время съёмок актрисе с группой нужно было ехать за город, а потом снова возвращаться в Москву. Нонна оценила контраст между свежим загородным и городским воздухом: «Мы приезжаем в наш район, я выхожу и вдыхаю воздух, которым я дышу каждый день, живя в Москве. Я выхожу и говорю: «Господи, спасибо, я всё поняла. За город, за город, за город! И всё Господь уладил: и дом нашёлся прекрасный, и школа рядом. Просто всё-всё сложилось».
