Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии

Кто может посоревноваться с Идой Галич
в количестве фотосессий с оголённым животом во время беременности, так это Агата Муцениеце
. Актриса совсем недавно делилась откровенной фотосъёмкой
, а теперь опубликовала ещё одну.
Недавно Агата переживала сложный период
, пытаясь отсудить у бывшего мужа Павла Прилучного
алименты и право опеки над старшим сыном Тимофеем. Мальчик год прожил у отца и, по слухам, был очень обижен на маму
. Даже когда суд постановил, что Тимофей должен вернуться в дом матери, Тимофей остался жить с отцом
. Однако недавно отношения Тимофея и Агаты стали налаживаться. Параллельно с этим налаживалась и личная жизнь Агаты: в мае актриса обручилась с музыкантом Петром Дрангой
, а в августе влюблённые сыграли свадьбу
. О беременности Агаты стало известно летом
.
обсуждение >>