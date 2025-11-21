Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии

21 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
21 ноября 2025
Кто может посоревноваться с Идой Галич в количестве фотосессий с оголённым животом во время беременности, так это Агата Муцениеце. Актриса совсем недавно делилась откровенной фотосъёмкой, а теперь опубликовала ещё одну.

Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии

Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии

Недавно Агата переживала сложный период, пытаясь отсудить у бывшего мужа Павла Прилучного алименты и право опеки над старшим сыном Тимофеем. Мальчик год прожил у отца и, по слухам, был очень обижен на маму. Даже когда суд постановил, что Тимофей должен вернуться в дом матери, Тимофей остался жить с отцом. Однако недавно отношения Тимофея и Агаты стали налаживаться. Параллельно с этим налаживалась и личная жизнь Агаты: в мае актриса обручилась с музыкантом Петром Дрангой, а в августе влюблённые сыграли свадьбу. О беременности Агаты стало известно летом.

Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии

Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии

Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии

Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии

Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии
Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенной фотосессии
«Природа нас благословила»: Агата Муцениеце поделилась фотографиями со свадьбы
Поиск по меткам
дети
персоны
Ида ГаличПётр ДрангаАгата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии фотографии
Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии фотографии
Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии фотографии
Беременная Агата Муцениеце снялась в новой фотосессии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.

День рождения >>

Иева Андреевайте
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Ральф Микер
Александр Сиддиг
Джимми Симпсон
Риб Хиллис
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram