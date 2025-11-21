Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Паулина Андреева
опубликовала в соцсетях архивные фото со съёмок первого сезона сериала «Метод»
, в котором она и Константин Хабенский
сыграли главные роли. Пост актриса приурочила к выходу третьего сезона проекта
, премьера которого на днях состоялась в новом пространстве «Яндекс-01»
: «Спасибо сериалу "Метод", что случился со мной»
, — подписала фотографии актриса.
Первые четыре эпизода третьего сезона «Метода» станут доступны для просмотра на «Кинопоиске» 20 ноября. Вторая половина серий выйдет 18 декабря.
«Метод-3»
