Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

21 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
21 ноября 2025
Паулина Андреева опубликовала в соцсетях архивные фото со съёмок первого сезона сериала «Метод», в котором она и Константин Хабенский сыграли главные роли. Пост актриса приурочила к выходу третьего сезона проекта, премьера которого на днях состоялась в новом пространстве «Яндекс-01»: «Спасибо сериалу "Метод", что случился со мной», — подписала фотографии актриса.

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод»

Первые четыре эпизода третьего сезона «Метода» станут доступны для просмотра на «Кинопоиске» 20 ноября. Вторая половина серий выйдет 18 декабря.

«Метод-3»
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
valerik61   21.11.2025 - 15:00
Дальше первого сезона не стал смотреть, интерес пропал, когда сообщили в анонсе о воскрешении Меглина! читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   21.11.2025 - 14:59
Девушка из культуры и показывает такие некрасивые жесты. Наверное и матом ругается. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Расчленинград: Паулина Андреева, Никита Кологривый и Константин Хабенский
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Паулина АндрееваКонстантин Хабенский
фильмы
МетодМетод-3

фотографии >>
"Лучше, чем люди" (2016)
Паулина Андреева
"Медея" (2023)
"Любовницы" (2019)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.

День рождения >>

Иева Андреевайте
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Ральф Микер
Александр Сиддиг
Джимми Симпсон
Риб Хиллис
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram