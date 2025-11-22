«Мне всё сложнее прощать опоздания»: Светлана Ходченкова о дисциплине

Актриса призналась, что при всей публичности выбранной профессии она не любит быть на виду: «Я интроверт абсолютно. Большие компании мне неинтересны. Зато выходные я с удовольствием провожу одна, а могу и куда-то поехать с подружкой». В работе и жизни Светлана очень дисциплинированный человек: «Мне всё сложнее прощать опоздания. Вот есть люди, которые страдают фатальными опозданиями, а я – фатальным умением приходить всегда вовремя. Дело не только в том, что каждый съёмочный час стоит дорого, я всегда прихожу вовремя, не только на работу. Просто это внутренняя дисциплина. Я ценю своё и чужое время».
фото: Светлана Ходченкова
Но есть способность, от которой Светлана бы не отказалась: «Чуть больше безответственности. Наблюдая за людьми, прихожу к тому, что это полезное качество делает жизнь проще».
