«Дети для меня самое важное»: Елена Николаева о семье и отношениях

Деконструкция «Предел риска»
22 ноября
2025 год

22 ноября 2025
Елена Николаева, звезда сериалов «Лихие» и «Актрисы», в интервью изданию WomanHit немного приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Её любимый человек имеет отношение к театру и он в этом профессионал. Со своим избранником актриса уже 9 лет, но ей удаётся его скрывать: «Он известен в узких кругах и «жёлтой прессе» это неинтересно. У них свои любимые герои, слава Богу». Елена рассказала, что партнёр очень поддерживает её в работе: «С ним я делюсь всем, что происходит у меня в профессии. И о трудном съёмочном дне рассказываю. Мы с ним всё обсуждаем».

фото: Елена Николаева


У Елены двое детей от первого брака. 13-летняя дочь Вероника, интересуется актёрской профессией, иногда пробуется на какие-то роли. Сыну Артемию почти 16, и он собирается стать нефтехимиком. Актриса призналась, что с сыном подростковый возраст прошёл гладко, а с дочерью есть сложности: «С Вероникой сейчас вкушаю все «прелести» пубертата. Но я думаю, что все проходят через эти трудности, кто-то мягче, кто-то более сложно. Нужно терпение, чтобы понять ребёнка. В этом возрасте кажется, что ты уже взрослый человек и можешь решать всё и что ты всё делаешь правильно. Но пока ты сам не обожжёшься, ничего не поможет, учишься на своих ошибках». По словам актрисы, у любимого мужчины прекрасные отношения с её детьми. Иногда ему удаётся ладить с ними даже лучше, чем ей.

фото: Елена Николаева с детьми

Елена считает, что с подростками надо больше разговаривать и быть на связи: «Дай Бог, чтобы они рассказывали всё, что у них творится. Хотя наверняка о чем-то умалчивают, но настаивать — тоже не выход. Когда захотят, надеюсь, поделятся. Ещё очень важно, что при всём желании самостоятельности они понимают, что если я звоню, нужно взять трубку или перезвонить, потому что самое главное, чтобы мама не волновалась».

фото: Елена Николаева

Если бы отношения у детей с её любимым человеком не сложились, у Елены бы и мысли не возникло выбирать: «Я вообще не понимаю, как можно делать выбор между детьми и кем-то или чем-то ещё. Дети для меня — самое важное». Вопросы о свадьбе и штампе в паспорте актриса резюмировала так: «За замужеством не гонюсь, потому что большого смысла в этом не вижу».
