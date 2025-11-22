Кино-Театр.Ру
«Даже взрослые мужчины плачут»: Нонна Гришаева о спектакле про аборт

22 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
22 ноября 2025
На днях Нонна Гришаева дала интервью проекту «Слово». На вопрос, что бы она ответила сторонникам права на аборт, актриса сказала: «Я бы этих людей пригласила на наш спектакль в театре Роста «Запретный плод», который получил даже благословение Патриарха. Мне кажется, любая девочка-подросток, которая посмотрит этот спектакль, уже не пойдёт делать аборт. Первый акт — это то, что происходит в утробе матери. Это два зародыша, которые общаются. И в конце первого акта они слышат вот это страшное слово «аборт», потому что родители ругаются. А весь второй акт это эти же артисты, которые играли зародышей в первом акте, они играют родителей. И мы наблюдаем во втором акте, что происходит с родителями».

«Даже взрослые мужчины плачут»: Нонна Гришаева о спектакле про аборт
фото: Нонна Гришаева

Актриса не раз смотрела этот спектакль и ей всегда интересна реакция людей в зале: «Каждый раз я поворачиваюсь в зрительный зал и вижу, как в конце первого акта взрослые мужчины плачут». Нонна уверена, что постановка хорошо иллюстрирует, почему аборт — грех: «Эта история, этот спектакль объясняет, что происходит в организме человеческом, женском, и почему так делать нельзя. И почему это убийство. Потому что я считаю, что если Господь послал ребёнка, то Господь даст и на ребёнка, Господь поможет».

«Даже взрослые мужчины плачут»: Нонна Гришаева о спектакле про аборт
фото: Нонна Гришаева

Актриса приводит в пример себя: «Я через это прошла с дочерью. У нас не было ничего. Просто жуткие были условия жизненные, но вот Господь всё управил. Мне тогда мой духовный батюшка, отец Геннадий, сказал, что Господь дал ребёнка, Господь даст и на ребёнка. Я запомнила эту фразу тогда на всю жизнь. И действительно так и произошло».
№ 1
Mr.White (Хабаровск)   22.11.2025 - 13:05
Ага...как там у роллингов :you make a grown man cry))) а по теме-ничего в медицинском аборте страшного нет,и это не моё мнение,хотя и мне приходилось по жизни сталкиваться с дамами,прервавшими первый залёт... читать далее>>
Всего сообщений: 1
