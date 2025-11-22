Кино-Театр.Ру
«Чтобы поддерживать огонь, надо подбрасывать дрова»: Нонна Гришаева об отношениях в паре

22 ноября
2025 год

22 ноября 2025
У Нонны Гришаевой большой семейный стаж: с супругом Александром Нестеровым они женаты 19 лет. В интервью проекту «Слово» актриса поделилась своим рецептом счастливых отношений: «Я всегда говорю, что семья — это очаг, и чтобы поддерживать огонь, надо дрова подбрасывать. Не воду лить, а дрова подбрасывать. Дрова это что? Это какие-то сюрпризы, которые вы делаете друг другу с супругом, какие-то приятные вещи. Ну вот ты знаешь, что человек это любит, и ты в состоянии ему это подарить. Сделай. Это то самое бревно, которое ты подкинул в очаг. Он разгорится ещё больше. Он будет тебе благодарен».

фото: Нонна Гришаева с мужем Александром Нестеровым


Актриса назвала три составляющих гармонии в семье: «Мне кажется, что это взаимопонимание, помощь друг другу и поддержка. Вот три столпа. Почему говорят, когда поздравляют молодожёнов на свадьбе, в таком порядке: совет да любовь? Почему совет на первом месте? Вот поэтому. Потому что нужно советоваться друг с другом, поддерживать друг друга, помогать друг другу. И тогда любовь не угаснет».

фото: Нонна Гришаева

Размышляя на тему отношений в семье, Нонна поделилась своим пониманием любви: «Любовь бывает разных категорий. Бабочки в животе — это влюблённость. Бывает страсть. Это другое совсем чувство. А бывает любовь, когда ты не можешь без человека. Тебе нужно, тебе необходимо как воздух, чтобы он был рядом. Вот для меня любовь, наверное, в этом. Тебе приятно делать человеку какие-то приятные вещи. Тебе нравится, когда человек улыбается. Тебе хорошо с ним вдвоём. И тебе плохо, когда ты уехал на гастроли, а он не рядом».
№ 1
Sveta_21Ermolova   22.11.2025 - 20:34
Пожалуй в этом вопросе соглашусь с Нонной. Любовь по началу - да, а вот дальше уже уважение, взаимопонимание и помощь. читать далее>>
Всего сообщений: 1
любовьсемья
персоны
Нонна ГришаеваАлександр Нестеров

