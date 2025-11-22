«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни

Недавно Нонна Гришаева дала интервью проекту «Слово». Отвечая на вопрос, почему молодёжь не стремится заводить семьи, актриса сказала: «Мы все живём в своём замкнутом мирке, особенно молодёжь. Вот они утыкаются в эти гаджеты — и всё. Вы придёте в какой-нибудь ресторан или кафе, мало где вы увидите, что люди сидят и общаются. Каждый сидит в своём гаджете, уткнувшись. А что может быть ужаснее одиночества, особенно на старости лет?»
фото: Нонна Гришаева
Актриса считает, что молодые люди не задумываются, чем обернётся мнимое удобство. «Им вот комфортно самим с собой, в своей самодостаточности. Ну так проще: ни о ком не заботиться, только о себе любимом. Конечно, это эгоизм. Опять же нельзя жить одним днём, как в басне Крылова «Стрекоза и Муравей». Нельзя. Потому что пройдёт время, придёт зима и ты останешься один. Думать надо о будущем немножко».
фото: Нонна Гришаева
По мнению Нонны, любые отношения требуют самоотдачи: «Ведь брак и любовь это что? Это работа, труд. Ты себя должен подстроить, ты себе должен в чём-то отказывать ради любимого человека. Ты должен идти на какие-то жертвы. А зачем мне это? Мне и так комфортно. Им так проще». Винит актриса и теорию сознательного отказа от детей: «Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью? Не выполнила свою главную функцию, придя в этот мир. И семью не создала, и не родила. И одна на старости лет. Вот к чему это приведёт в итоге».
обсуждение >>