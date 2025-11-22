Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни

22 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
22 ноября 2025
Недавно Нонна Гришаева дала интервью проекту «Слово». Отвечая на вопрос, почему молодёжь не стремится заводить семьи, актриса сказала: «Мы все живём в своём замкнутом мирке, особенно молодёжь. Вот они утыкаются в эти гаджеты — и всё. Вы придёте в какой-нибудь ресторан или кафе, мало где вы увидите, что люди сидят и общаются. Каждый сидит в своём гаджете, уткнувшись. А что может быть ужаснее одиночества, особенно на старости лет?»

«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни
фото: Нонна Гришаева

Актриса считает, что молодые люди не задумываются, чем обернётся мнимое удобство. «Им вот комфортно самим с собой, в своей самодостаточности. Ну так проще: ни о ком не заботиться, только о себе любимом. Конечно, это эгоизм. Опять же нельзя жить одним днём, как в басне Крылова «Стрекоза и Муравей». Нельзя. Потому что пройдёт время, придёт зима и ты останешься один. Думать надо о будущем немножко».

«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни
фото: Нонна Гришаева

По мнению Нонны, любые отношения требуют самоотдачи: «Ведь брак и любовь это что? Это работа, труд. Ты себя должен подстроить, ты себе должен в чём-то отказывать ради любимого человека. Ты должен идти на какие-то жертвы. А зачем мне это? Мне и так комфортно. Им так проще». Винит актриса и теорию сознательного отказа от детей: «Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью? Не выполнила свою главную функцию, придя в этот мир. И семью не создала, и не родила. И одна на старости лет. Вот к чему это приведёт в итоге».
версия для печати

Самое интересное

телеролик: «Папины дочки». Финальный сезон. ТВ-ролик №2 >>
«Папины дочки». 3 сезон. ТВ-ролик
«В активном поиске»
«Истории большой страны». ТВ-ролик
«Личная жизнь следователя Савельева»
«Танцуй со мной»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких
Поиск по меткам
детимнение
персоны
Нонна Гришаева

фотографии >>
«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни фотографии
«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни фотографии
«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни фотографии
«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Виталий Мишле
21 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Мишле.
Анатолий Усов
20 ноября ушёл из жизни сценарист Анатолий Усов.
Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Николай Граббе
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Евгения Лапова
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Джейми Ли Кёртис
Кэтрин МакНамара
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?