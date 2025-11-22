Екатерина Климова поделилась фотографиями старшего сына

Актриса Екатерина Климова поздравила своего старшего сына Матвея с днём рождения — 21 ноября ему исполнилось 19 лет. По случаю чего Екатерина опубликовала серию фотографий и поделилась воспоминаниями о первых годах жизни сына.
фото: Матвей с сестрой Беллой
«Матвей очень рано стал говорить и сразу предложениями. Прохожие не могли пройти мимо его огромных, распахнутых, невероятно красивых глаз и всегда открытого от удивления рта, он как будто произносил беззвучно букву «О». А ещё родился он с длинными и кучерявыми волосами, все умилялись и с улыбкой спрашивали, как же зовут прелестное создание. На что прелестное дитя громко отвечало: «Меня зовут Мамей Пипика( Матвей Петренко),я зиву на улице Мамеевская, мне сколо гоик буит, я уже болшой» Сегодня тебе 19! Ты так же восхищённо смотришь на этот мир, а я на тебя. Пусть так будет всегда! Люблю».
