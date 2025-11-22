Кино-Театр.Ру
Екатерина Климова поделилась фотографиями старшего сына

22 ноября
2025 год

22 ноября 2025
Актриса Екатерина Климова поздравила своего старшего сына Матвея с днём рождения — 21 ноября ему исполнилось 19 лет. По случаю чего Екатерина опубликовала серию фотографий и поделилась воспоминаниями о первых годах жизни сына.

фото: Матвей с сестрой Беллой

«Матвей очень рано стал говорить и сразу предложениями. Прохожие не могли пройти мимо его огромных, распахнутых, невероятно красивых глаз и всегда открытого от удивления рта, он как будто произносил беззвучно букву «О». А ещё родился он с длинными и кучерявыми волосами, все умилялись и с улыбкой спрашивали, как же зовут прелестное создание. На что прелестное дитя громко отвечало: «Меня зовут Мамей Пипика( Матвей Петренко),я зиву на улице Мамеевская, мне сколо гоик буит, я уже болшой» Сегодня тебе 19! Ты так же восхищённо смотришь на этот мир, а я на тебя. Пусть так будет всегда! Люблю».

фото: Екатерина Климова с детьми

Екатерина родила Матвея в браке с Игорем Петренко. Юноша, обладающий, по словам матери, старомодной "героическо-гагаринской" внешностью, тоже решил связать свою жизнь с театром и кино. И поступил в «Театральную школу Олега Табакова».

дети
персоны
Екатерина КлимоваИгорь Петренко

