«У нас выросло поколение больных детей»: Нонна Гришаева о гаджетомании

Нонна Гришаева — активная противница смартфонов на спектаклях. В интервью проекту «Слово» она заявила: «В нашем театре Роста, которым я руковожу уже 11 лет, я как Дон Кихот с мельницами сражаюсь за это. И каждый раз, когда я вижу, что в зрительном зале не горит ни один гаджет, для меня это внутренняя победа. Значит, мы сделали спектакль, который держит зрительское внимание и не отпускает». Если со взрослыми всё проще, то с детской сосредоточенностью проблема: «Если взрослый человек хотя бы из интеллигентности уберёт гаджет и будет смотреть, то ребёнок нет. У них обезьянье внимание у многих, рассеянное. Докторами на официальном уровне доказано, что телефоны вредны детям. Они полезны пожилым людям».
фото: Нонна Гришаева
Актриса призывает родителей не приучать малышей к смартфонам: «Может, как-то включать родителям головы и не давать в полтора, два года детям телефоны? У нас же как происходит: маме надо поговорить с подружкой или что-то поделать. Ребёнка чем отвлечь? Она ему даёт свой телефон. И всё, ребёнок подсаживается». «Гаджетомания — это болезнь, – напоминает актриса, – Это наркомания фактически. У нас поколение выросло больных детей. Это как-то необходимо останавливать. Нужно уже думать молодым мамам, что так делать нельзя. Сядьте книжку почитайте».
