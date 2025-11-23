Кино-Театр.Ру
Ботокс у профессора и личный повар: Тина Канделаки поделилась секретами молодости

23 ноября
2025 год

23 ноября 2025
10 ноября директору всего на свете Тине Канделаки исполнилось 50 лет. По этому поводу телеведущая, давно превратившая свои социальные сети в сборник собственных цитат на все случаи жизни, в очередной раз поделилась с подписчиками секретами сохранения молодости и красоты.

«Домашними процедурами занимаюсь ежедневно — час стабильно. Это ключевая часть моей дисциплины. Делаю минимум. Без пластики. Вообще не скрываю, что делаю ботокс. Всем рекомендую, но я делаю ботокс у профессора-невролога. Я не делаю ботокс у косметологов. Для меня ключевая проблема — солнце. Поэтому у меня масса шляп, потому что у меня склонность к пигментации», — отрапортовала Тина.

Но самое главное — это питание и сон. «Да, у меня повар. Меню разработано специально под меня. Я не ем мясо, основу белка составляют морепродукты и рыба. В день потребляю не меньше 90 грамм белка. Опять же, на основе моего веса».

Какую бы естественную потребность в сне мы не испытывали, проблемы со сном испытывает каждый второй. У Тины и на случай бессонницы есть лайфхак: «Задача — приучить себя ко сну. Самое простое — это чтение. Надо отключиться от телефона и читать [бумажные книги]. Берёте книгу, читаете, на 10 странице вы уснёте. Ну и одно и то же время отхода ко сну. У вас должна быть рутина отхода ко сну».
№ 1
Lomova_E (Шахты)   23.11.2025 - 14:51
Она забыла упомянуть еще один лайфхак для молодости - финансы… читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

