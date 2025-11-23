Ботокс у профессора и личный повар: Тина Канделаки поделилась секретами молодости

10 ноября директору всего на свете Тине Канделаки
исполнилось 50 лет. По этому поводу телеведущая, давно превратившая свои социальные сети в сборник собственных цитат на все случаи жизни, в очередной раз поделилась с подписчиками секретами сохранения молодости и красоты.
«Домашними процедурами занимаюсь ежедневно — час стабильно. Это ключевая часть моей дисциплины. Делаю минимум. Без пластики. Вообще не скрываю, что делаю ботокс. Всем рекомендую, но я делаю ботокс у профессора-невролога. Я не делаю ботокс у косметологов. Для меня ключевая проблема — солнце. Поэтому у меня масса шляп, потому что у меня склонность к пигментации», — отрапортовала Тина.
Но самое главное — это питание и сон. «Да, у меня повар. Меню разработано специально под меня. Я не ем мясо, основу белка составляют морепродукты и рыба. В день потребляю не меньше 90 грамм белка. Опять же, на основе моего веса».
Какую бы естественную потребность в сне мы не испытывали, проблемы со сном испытывает каждый второй. У Тины и на случай бессонницы есть лайфхак: «Задача — приучить себя ко сну. Самое простое — это чтение. Надо отключиться от телефона и читать [бумажные книги]. Берёте книгу, читаете, на 10 странице вы уснёте. Ну и одно и то же время отхода ко сну. У вас должна быть рутина отхода ко сну»
