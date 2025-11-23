«Несколько лет стриг братьев»: Антон Лапенко о своей запасной профессии

Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
23 ноября
2025 год

23 ноября 2025
Антон Лапенко, исполнивший во втором сезоне «Волшебного участка» роль говорящей собаки, в интервью изданию «Hello!» рассказал о своей запасной профессии. Оказывается, Антон не с первого раза поступил в театральный, и чтобы не терять год, решил получить профессию парикмахера.

«У меня очень творческая семья. Мы всегда что-то придумывали, играли, снимали. Кто-то отвечал за идею, кто-то за костюмы, кто-то — за музыкальную часть. И это очень на нас отразилось, многие выбрали творческие профессии: одна из сестёр отлично шьёт, брат открыл сервис по реставрации старых машин. А я, сколько себя помню, всегда что-то вытворял. Мелкие за мной бегали и говорили: «Антон, ну давай сделаем спектакль, сказку», подгоняли. И тогда я понял, что мне как будто больше никуда и не надо, а только в театральный. Но с первого раза я не поступил: на дне открытых дверей услышал, что абитуриентам нужно приготовить стихотворение и басню, а мне послышалось «или». И выучил только басню — этого было мало.

Чтобы не терять год, я пошел поучиться на парикмахера в колледж — за компанию с сестрой. Потом даже несколько лет стриг братьев: у меня на пальцах сохранились профессиональные парикмахерские отметки от острых ножниц. Сам же я ни разу не был в салоне — до сих пор в вопросах стрижки доверяю только сестре. Через год, подготовив репертуарчик как надо, я поступил в театральный: прошёл и в Щуку, и в Щепку, и во ВГИК».
Поиск по меткам
образование
персоны
Антон Лапенко
фильмы
Волшебный участок-2

