Павлу Деревянко придётся заплатить долг в 13 миллионов рублей

На прошлой неделе стало известно, что Измайловский суд города Москвы вынес решение о взыскании 13 миллионов рублей с актёра Павла Деревянко в пользу бизнесмена Сергея Николенко. «Решением Измайловского районного суда города Москвы от 12 ноября 2025 года удовлетворены исковые требования Николенко С. Д. к Мулузяну Г. В., Деревянко П. С. Суд постановил взыскать с ответчиков солидарно задолженность по договору займа, составившую более 13 млн рублей, проценты, неустойку и судебные расходы», – сообщили в пресс-службе.
фото: Павел Деревянко
В 2021 году Павел Деревянко познакомился с неким Григорием Мулузяном, который предложил ему заработать, инвестируя в криптобизнес. Предполагалось, что каждый месяц актёр будет получать крупную сумму и проценты с инвестиций. Сначала Павел вложил личные средства, а потом, по словам его адвокатов, под влиянием Мулузяна взял несколько крупных кредитов и займов на своё имя. Проценты по одному из таких займов и требовал вернуть Сергей Николенко.
фото: Павел Деревянко
После этого финансового скандала Павла Деревянко пытались обмануть мошенники. Актёр вовремя понял, кто обращается к нему с просьбой о деньгах, заблокировал перевод и обратился в полицию.
