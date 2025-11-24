Кино-Театр.Ру
Отдел кадров: Юлия Пересильд, Диана Пожарская и Кристен Стюарт

24 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
24 ноября 2025
Осень завершается звёздными фотосессиями, в которых участвовали Юлия Пересильд, Диана Пожарская, Александр Скарсгард, Дакота Джонсон, Дженнифер Лоуренс с Робертом Паттинсоном, Джиллиан Андерсон, Майя Хоук, Леди Гага, Сэди Синк, Рами Малек, Тильда Суинтон, Гвендолин Кристи, Изабелла Росселлини, Пирс Броснан, Руни Мара, Имоджен Путс, Кристен Стюарт, Зои Салданья, Эмма Робертс, Мишель Йео и Вайнона Райдер.

фото: Александр Скарсгард для Esquire UK

фото: Дакота Джонсон для кампании Valentino Cruise 2026

фото: Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон для V Magazine 157

фото: Диана Пожарская для 2MOOD

фото: Элизабет Беркли для кампании Betsey Johnson

фото: Джиллиан Андерсон для Glass Magazine

фото: Майя Хоук для Interlope Magazine

фото: Леди Гага для Rolling Stone

фото: Сэди Синк для Elle Australia

фото: Рами Малек для Paper Magazine

фото: Тильда Суинтон для календаря Pirelli

фото: Гвендолин Кристи для календаря Pirelli

фото: Изабелла Росселлини для календаря Pirelli

фото: Ирина Шейк для календаря Pirelli

фото: Юлия Пересильд для The Voice Mag

фото: Пирс Броснан для British GQ

фото: Риз Ахмед, Джонатан Бейли, Харрис Дикинсон, Эндрю Гарфилд для Vanity Fair

фото: Доминик Сесса для i-D

фото: Руни Мара для кампании Givenchy Resort 2026

фото: Имоджен Путс для 5eleven Magazine

фото: Кристен Стюарт для Cultured Magazine

фото: Зои Салданья для Vogue Mexico

фото: Эмма Робертс для бренда LOFT

фото: Вайнона Райдер для Interview Magazine

фото: Мишель Йео для обложки L'Officiel Global December 2025

Ещё больше фотографий смотрите в галерее.
Скорбим

Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Валентина Гуркаленко
22 ноября ушла из жизни режиссёр Валентина Гуркаленко.
Виталий Мишле
21 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Мишле.

Анна Геллер
Мария Козакова
Виктор Коршунов
Татьяна Лянник
Грачья Нерсесян
Светлана Светикова
Виктор Сергачёв
Андрей Смоляков
Денис Шведов
Тьерри Лермит
Хорхе Мистраль
Матеуш Млодзяновский
Ванда Нойманн
Аарон Педерсен
Кэтрин Хейгл
Ширли Хендерсон
все родившиеся 24 ноября >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

