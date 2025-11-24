Кино-Театр.Ру
«Чтобы не сойти с ума, я оборудовал мастерскую в сарае»: Юрий Стоянов рассказал о своих хобби

24 ноября
2025 год

24 ноября 2025
Рекордсмен по количеству женских ролей и всенародно любимый экранный дедушка Юрий Стоянов дал интервью изданию «Афиша», в котором, среди прочего, рассказал о своих увлечениях. Юрий с 10 лет играет на гитаре и недавно выпустил сборник авторских песен.

«Чтобы не сойти с ума, я оборудовал мастерскую в сарае»: Юрий Стоянов рассказал о своих хобби

«Если бы я вам показал, сколько в комнате за моей спиной гитар, вы бы подумали, что я сумасшедший. Когда я был никому не нужен и абсолютно не востребован, то не терял уверенности в том, что всё будет хорошо, — хотя это ожидание растянулось на десятилетия, — а гитара для меня была выходом в профессию. Я не отделял то, что пою и сочиняю. Не считал, что работаю в параллельном направлении. Всё это — часть моей профессии».

Ещё одним увлечением актёра стала работа с деревом. «Моя профессия остановилась во время пандемии. Я не представлял, как можно просто так сидеть и месяцами сходить с ума. За время пандемии я снимал коротыши «Стоянов на изоляции», которые выходили на ютубе. Там есть очень смешные истории. Всё, что снято на телефон моей женой, потом показали на телеканале «Россия» в прайм-тайме.

«Чтобы не сойти с ума, я оборудовал мастерскую в сарае»: Юрий Стоянов рассказал о своих хобби

Чтобы не сойти с ума, я оборудовал мастерскую в сарае. Купил необходимые станки, пилораму и другие небольшие приспособления. Начал заниматься деревяшками. Вы меня спросите: «Юрий Николаевич, когда вы делаете какую-то полочку или мастерите табуретку, о чём думаете?» Я бы ответил: «Ни о чём не думаю». Всё это невероятный способ перезагрузки. Когда ты сыграл в кино, нужно ждать: выйдет или не выйдет, понравится или не понравится. А эти полочки, табуретки — вот же они. Их можно руками потрогать, ведь это я сделал, это моя работа».
№ 1
Андрей (Омск)   24.11.2025 - 16:55
Толковый способ себя занять для простого человека. Постругать дерево. На этом можно чуть заработать, читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
