«Я не могу это пережить»: Юрий Стоянов рассказал, что его раздражает в молодых артистах

24 ноября
2025 год

24 ноября 2025
Юрия Стоянова сложно упрекнуть в недовольстве молодёжью или современной культурой. Актёр щедро раздаёт комплименты молодым коллегам и с восторгом отзывается, например, о женском стендапе. В интервью изданию «Афиша» Стоянов признался, что завидует поколению молодых артистов, у которых так «рано всё складывается».

«Я не могу это пережить»: Юрий Стоянов рассказал, что его раздражает в молодых артистах
фото: Юрий Стоянов

«Смотрю работы Вани Янковского и Саши Петрова — это профессиональные, замечательные артисты. Даже в моём возрасте я вряд ли мог бы приблизиться к такому уровню органики и ремесла! Потрясающий парень Антон Васильев! Я его впервые увидел на съёмках «Человека у окна» Димы Месхиева. Это фильм, в котором я сыграл свою любимую роль. Считаю, что это лучшее, что я сделал в российском кинематографе. Во время съёмок одной из сцен на заводе был парень, у которого в эпизоде не было ни слова. Я захожу в кадр в образе генерала милиции. У ребят начинается паника, у одного даже пот выступил реальный, человека начало колбасить. Я увидел в нем абсолютно животный страх без единого слова. Подошёл к Диме и говорю: «Смотри, потрясающий парень, будет звездой!»

«Я не могу это пережить»: Юрий Стоянов рассказал, что его раздражает в молодых артистах
фото: Антон Васильев

Однако есть одна техническая тенденция, которая ужасно раздражает Стоянова и которую он не может пережить. «Я даже обращался к фониатрам, попросил меня обследовать. Выяснилось, что у меня слуховой аппарат идеальный, я слышу все частоты, которые должен слышать человек. Но почему молодежь на экране шепчет так, что я, находясь на расстоянии вытянутой руки, абсолютно ничего не понимаю? Эта имитация органики, эта референсная хрипотца, подслушанная в Голливуде. Как они не понимают, что это выдает абсолютную профессиональную беспомощность? Актёры становятся рабами петли, которая запишет любой звук, будучи спрятанной под футболкой. Они это понимают, поэтому начинают говорить полушепотом. Это создает мнимое ощущение правды, а на самом деле чистой воды вранье и страх игры. Авось на органике куда-нибудь выскочим, но нет. Это незнание своей природы, боязнь её проявить и непрофессионализм».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Антон ВасильевДмитрий МесхиевАлександр Петров (IV)Юрий СтояновИван Янковский
фильмы
Человек у окна

